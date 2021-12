Bezirksgericht Kriens Chauffeur ist zu nahe aufgefahren: Bei ungenügendem Abstand im Strassenverkehr ist das Billett schnell weg Schweizweit ist im letzten Jahr 3700 Personen wegen ungenügendem Abstand der Fahrausweis entzogen worden. Im Kanton Luzern mussten 164 Leute ihren Brief deponieren. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Für zu nahes Auffahren werden in der Schweiz jedes Jahr über 3000 Ausweise entzogen. Bild: Getty

Eine Dienstfahrt in der Zentralschweiz vom Februar dieses Jahres kommt einen 52-jährigen Chauffeur teuer zu stehen. Der im Kanton Aargau lebende Mann fuhr mit einem Lieferwagen mit Zürcher Nummernschildern gegen 23 Uhr zwischen Greppen und Weggis einem Autofahrer zu dicht auf.

Dieser, ein Einheimischer, fühlte sich vom Berufschauffeur bedrängt und genötigt. Die beiden Männer begegneten sich am 16. Dezember vor dem Bezirksgericht Kriens wieder, der Aargauer als Beschuldigter, der Luzerner als Privatkläger. Dies weil der Chauffeur gegen den Strafbefehl Einsprache erhob.

Nun haben die Männer im Gerichtssaal etwa denselben Abstand voneinander eingenommen, wie damals im Februar auf der Strasse. Dieser betrug laut Strafbefehl der Luzerner Staatsanwaltschaft auf mehreren Strassenabschnitten höchstens fünf Meter. Im Wortlaut «schloss der Beschuldigte im Ausserortsbereich, zwischen den Dörfern Greppen und Weggis, auf den Personenwagen auf, welcher mit einer Geschwindigkeit von zirka 70 Stundenkilometer fuhr und folgte diesem pflichtwidrig während zirka einem Kilometer mit einem Abstand von rund 5 bis 20 Metern, wobei sich der Abstand immer wieder vergrösserte und verkleinerte».

«Aggressive und bedrohliche» Fahrweise

Der Privatkläger schilderte die Situation aus seiner Sicht:

«Ich fühlte mich bedrängt. Der Fahrer brachte mich aus dem Konzept, aber ich liess mich nicht dazu drängen, die Höchstgeschwindigkeit, die ich noch nicht erreicht hatte, zu überschreiten.»

Es sei für ihn ein Schock gewesen. Auch wenn er ein routinierter Automobilist mit 44 Jahren unfallfreier Fahrt sei. Dreieinhalb Wochen nach der Fahrt meldete der Mann den Vorfall der Luzerner Polizei.

Im Strafbefehl ist die Fahrt aufgrund der Aussagen des Privatklägers detailliert festgehalten. So wird beschrieben, dass der Beschuldigte mehrere Male das Fernlicht betätigt hatte und wiederholt zu nahe an das vordere Fahrzeug aufgeschlossen sei. Mit dieser «aggressiven und bedrohlichen» Fahrweise habe der Beschuldigte den Lenker des Personenwagens in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt, indem er ihn zu einer schnelleren Fahrweise oder dem Freigeben der Strasse nötigen wollte. Dafür bestrafte die Staatsanwaltschaft den Chauffeur mit 20 Tagessätzen zu 120 Franken bedingt. Ausserdem belegte sie ihn mit einer Busse von 800 Franken.

Der Chauffeur hat sich des ungenügenden Abstandhaltens mit einem Lieferwagen beim Hintereinanderfahren, des missbräuchlichen Verwendens der Warnvorrichtung und der versuchten Nötigung schuldig gemacht. Der Beschuldigte bestritt jedoch auch am Gericht die Vorwürfe. «Diese Schilderungen haben absolut nichts mit der Wahrheit zu tun.» Er habe lediglich einmal die Lichthupe betätigt, weil er einen Fahrer darauf aufmerksam machen wollte, dass sein Tankdeckel nicht verschlossen sei, verteidigte er sich.

Der Verteidiger wollte vom Privatkläger wissen, wie er den Abstand so genau habe feststellen können. Dies sei nur mit Messungen oder Aufnahmen möglich. Der Autofahrer verwies auf seine langjährige Fahrpraxis und behauptete: «Ich kann das einschätzen.»

Bei all dem Ärgernis ist zumindest physisch niemand zu Schaden gekommen. Trotzdem wird der Vorfall Konsequenzen haben. Allenfalls muss der Beschuldigte nebst der Busse und den Verfahrenskosten von 2370 Franken auch mit dem Entzug seines Führerausweises rechnen. Das Urteil steht noch aus. Fakt ist, dass er bei weitem nicht die einzige Person im Verkehr ist, die sich für diesen Tatbestand verantworten muss und womöglich dafür bestraft wird. Die Anzahl der Verzeigungen aufgrund ungenügenden Abstands im Strassenverkehr im Kanton Luzern waren von der Luzerner Polizei jedoch nicht erhältlich.

Empfohlener Abstand wird kaum eingehalten

Laut Franz-Xaver Zemp, dem Leiter der Fachstelle Verkehr bei der Luzerner Polizei, ist es den Leuten oft nicht bewusst, dass sie sich viel zu nahe am vorderen Fahrzeug befinden. Er sagt:

«Zum Teil stellen wir sehr unvernünftige Fahrweisen fest. Das Drängeln und nahe Auffahren bringt ja meistens nur wenige Sekunden Vorteile, wenn überhaupt. Aber dafür lösen solche Manöver oft Ängste bei den betroffenen Leuten aus.»

Eine der Folgen ist, dass es immer mehr Meldungen von betroffenen Leuten gibt. Wobei manche Meldungen auch mit Vorsicht zu geniessen seien.

Die Polizei führt Messungen mit Patrouillenfahrzeugen durch, welche mit der entsprechenden Technik ausgestattet sind. Insbesondere auf Autobahnen funktioniert das bei Nachfahrmessungen, aber auch aufgrund von eigenen Feststellungen werden Verstösse konsequent verzeigt. Zemp beobachtet eine gewisse Verrohung auf den Strassen. Der empfohlene Abstand von zwei Sekunden werde in der Praxis kaum eingehalten.

Was ist ein schwerer Fall?

Gemäss Statistik des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation wurde im Jahr 2020 schweizweit insgesamt 3734 Personen der Ausweis wegen ungenügendem Abstand entzogen. Im Kanton Luzern waren es 162 Ausweisentzüge, im Kanton Zürich 710, im Kanton Bern 642 und im Aargau 434 Ausweise, die eingezogen wurden. Im Jahr 2019 mussten im ganzen Land 3905 Personen den Ausweis deponieren und 2018 waren es 3603.

Gemäss Franz Steinberger, Bereichsleiter Administrativmassnahmen beim Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern, ist die Zahl der Ausweisentzüge für ungenügendes Abstandhalten nicht beunruhigend hoch. Allerdings geben sie auch keinen Gesamtüberblick von dem, was auf den Strassen wirklich geschieht. Denn:

«Ausweise wegen ungenügenden Abstandhaltens werden nicht in jedem Fall entzogen. Es kann in bestimmten Situationen bei einer Verwarnung bleiben. In schweren Fällen jedoch wird der Ausweis eingezogen.»

Doch was ist ein schwerer Fall? Die Praxis orientiert sich an einem Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2005. Es beschreibt den Fall eines Automobilisten, der mit über 100 Stundenkilometern auf dem Überholstreifen einer Autostrasse einem Auto in einem Abstand von zirka 10 Metern folgte. Dies in der Absicht, den Vordermann zur Beschleunigung der Fahrt oder zum Wechsel auf den rechten Fahrstreifen zu drängen. Das Ganze zog sich über eine Strecke von 800 Metern hin. Dieses Vorgehen wird als grobe Verkehrsregelverletzung deklariert.

