Bezirksgericht Kriens Kurtaxen Hotel Himmelrich: Zwei schillernde Figuren der Luzerner Gastroszene glänzen mit Schweigen Stationen ihres Wirkens waren der Krienser Club Froschkönig, das Luzerner Jailhotel, in Weggis das «Graziella» und das Posthotel, an der Zürcher Langstrasse der Club Babette. Am Mittwoch ging es aber ums Krienser Hotel Himmelrich, bei dem Kurtaxen nicht abgerechnet wurden. Sandra Monika Ziegler 07.04.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschäftsmodelle für Gastrobetriebe der Brüder Afrim (47) und Urim Baftiri (43) aus Nordmazedonien zeigen immer das gleiche Muster: Wechselnde Betriebsgesellschaften und Urim Baftiri oder eine Person aus dem Bekanntenkreis als Geschäftsführer. Dabei wirkt Afrim Baftiri im Hintergrund, erscheint kaum im Handelsregister. Doch Gerichtsauftritte meistert er gelassen. Das Luzerner Kriminalgericht attestierte ihm «eine nicht zu unterschätzende kriminelle Energie».

Am Mittwoch waren die Brüder als Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Kriens. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet mehrfache Widerhandlung gegen das Tourismusgesetz – es wurden Kurtaxen nicht bezahlt. So sollen im Krienser Hotel Himmelrich Gäste genächtigt haben, ohne dass sie der Stadt Kriens gemeldet worden wären. Das Hotel Himmelrich ist seit Ende Januar 2019 wegen Renovation geschlossen.

Hotel Himmelrich in Kriens Dominik Wunderli

(7. April 2021)

Im Oktober 2019 wurde Strafanzeige erstattet und im November 2020 wurden die beiden per Strafbefehl zur Zahlung von je 650 Franken aufgefordert. Das wollten sie nicht akzeptieren. Der Fall landete beim Krienser Bezirksgericht. Die Zeit drängt, denn die Verjährung setzt nach drei Jahren ein. Verhandelt wurde über den Zeitraum vom Januar bis Ende Juni 2018, wobei die Taten vor dem 7. April 2018 bereits verjährt sind. Die Brüder kamen mit privaten Verteidigerinnen ans Gericht. Die Luzerner Staatsanwaltschaft verzichtete auf ihr Erscheinen.

Artikel der Luzerner Zeitung als Beweis

Gleich zu Beginn hielt der Einzelrichter fest, dass anhand der aktuellen Strafregisterauszüge nichts Neues vorliege, das berücksichtigt werden müsste. Neu indes war, dass der Einzelrichter zwei Beweise vorlegte: Erstens den Artikel «Harsche Kritk am Hotel Himmelrich», der am 20. September 2018 in unserer Zeitung erschienen ist, sowie den Ausdruck von Hotelbewertungen auf dem Onlineportal Tripadvisor.

Die Befragung durch den Einzelrichter ging flott über die Bühne – die Beschuldigten schwiegen sich durch die Verhandlung. Die Fragen des Einzelrichters, wie etwa, wer der Geschäftsführer im Hotel Himmelrich war, ob sie etwas zu den Zahlungseingängen auf dem Postfinance-Konto vom Hotel Himmelrich im beklagten Zeitraum sagen können, ob sie wissen wie viele Gäste im beklagten Zeitraum vor Ort waren, oder was sie von den Hotelbewertungen halten, blieben unbeantwortet.

Bezirksgericht Kriens Sandra Monika Ziegler (7. April 2021)

Im Zweifel für den Angeklagten

Antworten gaben indes die Verteidigerinnen in ihren Plädoyers. So sei das Zahlungsterminal des Hotel Himmelrich im Weggiser Hotel Graziella benutzt worden. Somit seien solch verbuchte Zahlungseingänge kein Beweis dafür, dass sich im Hotel Himmelrich Gäste aufgehalten haben, und für diese Kurtaxen fällig gewesen wären. An die Adresse der Staatsanwaltschaft wurde vermerkt, dass diese es unterlassen habe, detaillierte Auszüge zu besorgen. Auch habe sie es versäumt, die Unterschrift auf den Meldezetteln vor der beklagten Zeit zu prüfen. Eine Verteidigerin:

«Es war immer die gleiche Unterschrift, aber nicht die meines Mandanten.»

Zu den Hotelbewertungen wurde von Seiten der Verteidigerinnen festgehalten, dass diese weder auf ihre Echtheit, noch auf den Wohnsitz der Hotelbewerter hin untersucht und die Mailschreiber nicht einvernommen worden seien. Eine der Verteidigerinnen sagte:

«Es könnte sich dabei um Fake-Bewertungen handeln, mit der Absicht dem Hotel zu Schaden.»

Der Wahrheitsgehalt, die Echtheit und Identität seien nicht bewiesen, deshalb seien die Hotelbewertungen als Beweise unbeachtlich. «Die Staatsanwaltschaft vermag keine Klarheit über die Führung des Hotels zu geben», betonte die Verteidigerin weiter. Die Verteidigerin zweifelte an der Argumentation der Staatsanwaltschaft, diese habe unklare Beweismittel und höchstens Indizien. «Das aber reicht nicht für eine Verurteilung, es gilt der Rechtsgrundsatz: im Zweifel für den Angeklagten.» Die Beschuldigten seien frei zu sprechen und die Kosten soll der Staat übernehmen, waren sich die beiden Verteidigerinnen einig. Auf das letzte Wort verzichteten Afrim und Urim Baftiri – sie schwiegen.

Das Urteil wird den Parteien schriftlich im dispositiv zugestellt.