Tötungsdelikt St. Urban: Gericht spricht Dienstarzt frei

Totschlag in der Psychiatrie Tötungsdelikt in der Klinik St.Urban: Freispruch für Dienstarzt – keine fahrlässige Tötung Ein Patient tötet in der psychiatrischen Klinik St.Urban einen anderen Patienten, der diensthabende Arzt wird freigesprochen. Das stösst beim Sohn des Opfers auf Unverständnis. Auch die Staatsanwaltschaft Sursee will Berufung anmelden. Sandra Monika Ziegler 19.07.2021, 12.40 Uhr

Am 8. Juli wurde der Fall St.Urban am Willisauer Bezirksgericht verhandelt. Bild: Sam (8. Juli 2021)

Das Urteil im Fall des Dienstarztes der Klinik St.Urban, der wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde, ist gefällt: Freispruch. Der Staat trägt die Verfahrenskosten, der Arzt erhält 18'000 Franken Entschädigung. Die Privatkläger sollen ihre Parteikosten selber zahlen und werden mit ihren Zivilforderungen auf den Zivilweg verwiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die schriftliche Begründung liegt noch nicht vor.

Das Tötungsdelikt fand am Karfreitagabend vor vier Jahren statt. Damals wurden insgesamt drei Patienten in die Klinik St.Urban eingeliefert. Für zwei von ihnen endete die Einweisung in einer Katastrophe: Der 85-jährige Mann ist tot. Er wurde von seinem Zimmergenossen so schwer verprügelt, dass er an den Verletzungen verstarb. Der damals 36-jährige Täter ist geständig. Der mehrfache Familienvater sitzt seit der Tat im Massnahmenvollzug, wegen paranoider Schizophrenie gilt er als schuldunfähig.

Vom Tod sind neun Kinder und die Ehefrau betroffen

Am Prozess in Willisau vom 8. Juli waren die Privatkläger nicht anwesend. Nachdem er das Urteil vom 14. Juli gelesen hatte, wendet sich einer der Söhne des Opfers an unsere Zeitung und zeigt sich total schockiert. Die ganze Geschichte beschäftigt ihn seit Jahren und lässt ihn verzweifeln. Er hat nicht nur den Vater verloren, auch der Familienzusammenhalt habe gelitten, der Kontakt untereinander sei seltener geworden. Betroffen vom Tod des 85-Jährigen sind neun Kinder und die Ehefrau.

«Ich bin total schockiert vom Urteil. Alles sprach für unsere Anzeige gegenüber dem Dienstarzt wegen fahrlässiger Tötung. Sogar das letzte Gutachten sah eine Verantwortung beim Dienstarzt. Und jetzt der Freispruch. Wer soll das verstehen?», fragt der 49-jährige Sohn. Er hat eine Verurteilung erwartet, wollte Genugtuung. Doch das Willisauer Gericht urteilte anders und er hat wieder verloren. Mittlerweile seien es knapp 50'000 Franken, die er für Anwälte bezahlen muss. Der Sohn fordert:

«Ich will Gerechtigkeit, der Arzt soll dafür geradestehen. Er soll zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat.»

Bei einer Verurteilung des Arztes würden ihm die Parteikosten vergütet. Nun zweifelt er aber am Rechtsstaat. Der Arzt könne einfach weiterarbeiten, das mache ihn wütend, sagt er. «Als ich vom Freispruch erfuhr, zog mich das in den Keller, meine Motivation war dahin. Wir kämpfen und zahlen – nichts geht. Ich will mich nicht bereichern, sondern meinen finanziellen Aufwand durch den Einsatz der Anwälte bezahlt haben. Das wäre eine Genugtuung.»

Enttäuscht zeigt sich der Sohn auch von der Opferhilfe: «Vor vier Monaten habe ich mich dort gemeldet und um finanzielle Unterstützung gebeten. Aber ich werde immer vertröstet, das kann doch nicht sein.» Er habe erfahren, dass die Staatsanwaltschaft Sursee Berufung anmelden werde. Offiziell bestätigen konnte dies das Luzerner Kantonsgericht am Montag noch nicht. Falls der Fall ans Luzerner Kantonsgericht kommt, erhofft sich der Sohn eine gerechtere Strafe für den damaligen Dienstarzt. «Ich weiss, das macht meinen Vater nicht mehr lebendig, doch Gerechtigkeit muss sein.»

«Eine Entschuldigung wäre schon etwas»

Er vermisst auch eine Entschuldigung oder Anteilnahme von Seiten der Täterfamilie, so etwa von den Geschwistern des Täters: «Bis jetzt kam nichts – kein Wort der Entschuldigung.» Sich selber bezeichnet er als hilfsbereiten Menschen, der glücklich ist, wenn andere es auch sind. Doch aktuell stünden er und seine Familie alleine da. Mit Ausnahme der Unterstützung einer gut bekannten Luzerner Bäckerfamilie. «Die haben mir geholfen mit der Beerdigung, fragen immer mal nach, wie es mir und meiner Familie geht. Da spüre ich Anteilnahme und Respekt.»

Der Sohn des Opfers erinnert sich noch genau an jenen Karfreitag: «Ich bekam einen Anruf von meinem Vater, der mir sagte, er sei in St.Urban. Vorher sei er im Spital gewesen. Mein Vater war zu dieser Zeit mehr im Spital als zu Hause. Er hatte einen Tumor im Kopf, wenn der drückte, schlug er mit dem Arm aus. Einmal auch gegen eine Krankenschwester», schildert der Sohn die Situation vom Karfreitag. So wurde im Spital beschlossen, den 85-Jährigen wegen Fremdgefährdung nach St.Urban zu überweisen. Die Gefahr ging jedoch nicht von ihm aus, wie sich später zeigte.