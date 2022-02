Wegen Tierquälerei: Bauer muss für sechs Monate ins Gefängnis

Zürich Flughafen «Ich war nie enttäuscht über die Silbermedaille»: Wendy Holdener ist zurück in der Schweiz

Mit zwei Olympia-Medaillen im Gepäck ist die Schwyzerin Wendy Holdener am heutigen Montag aus Peking heimgekehrt. Silber holte sie in der Kombi, Bronze im Slalom. Beide Auszeichnungen seien sehr emotional, so die 28-Jährige. Obwohl das goldene Edelmetall einen Moment lange zum Greifen nah war, sei sie keineswegs enttäuscht über die Silbermedaille.