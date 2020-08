Bienenhaus in Morschach brannte lichterloh Am Dienstagmorgen brannte in Morschach ein leerstehendes Bienenhaus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. 25.08.2020, 13.08 Uhr

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(pjm) Am Dienstag wurde die Kantonspolizei Schwyz kurz nach 8 Uhr über den Brand eines Bienenhauses in der Binzenegg in Morschach informiert. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Feuerwehren Morschach und Sisikon den Brand schnell löschen.