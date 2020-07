Reportage «Bienvenue, les Romands!» – dieses Jahr wagen sich besonders viele Gäste über den Röstigraben nach Luzern Zur Zeit hört man auffällig viel Französisch in Luzern. Wie ein Augenschein unserer Zeitung zeigt, kommen tatsächlich viele Touristen aus der Westschweiz. Luzern Tourismus freut’s. Salome Erni 18.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Tagen wird oft Französisch gesprochen in Luzern – auf der Strasse kommen Pärchen, Familien und Gruppen entgegen, aus Restaurants und Cafés lassen sich melodische Gesprächsfetzen vernehmen. Anscheinend verbringen besonders viele Gäste aus der Westschweiz ihre diesjährigen Sommerferien in der Stadt Luzern.

In einem Café an der Reuss sitzt ein Pärchen, vertieft in ihre französische Konversation. Angesprochen mit «Excusez-moi. Êtes-vous de la Suisse romande?», antworten die beiden mit «Oui» und einem herzlichen Lachen.

Jean Denis und Marie-Christine Chavaillaz geniessen ihren Platz an der Reuss.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Gemütlich geniessen die Freiburger Jean Denis Chavaillaz und seine Frau Marie-Christine bei hochsommerlichen Temperaturen ein kühles Bier. Eigentlich würden sie jetzt in Marseille am Meer sitzen, doch auf Grund der Coronapandemie entschieden sie sich, die Schweizer Wirtschaft zu fördern und ihre Ferien in der Schweiz zu verbringen, erzählen sie. Das Ehepaar Chavaillaz war zum ersten Mal auf der Rigi, doch noch mehr beeindruckt sind sie von ihrem Spaziergang über die Museggmauer: «Das Panorama ist grossartig», sind sie sich einig. So antworten sie mit entschiedenem Nicken auf die Frage, ob zukünftige Ferien in Luzern für sie wieder in Frage kommen. Nach einer weiteren Übernachtung geht es für sie aber bald weiter ins Appenzell.

Westschweizer Wohnmobile auf dem Camping

Im Camping Lido Luzern gestaltet sich die Suche nach Welschen einfach, die Autonummern verraten die Herkunft sofort. Charlotte Deschenaux sitzt in voller Veloausrüstung vor dem Wohnmobil mit Freiburger Kennzeichen, für sie und ihren Vater Olivier ging es an diesem Tag auf zwei Rädern rund um den Vierwaldstättersee.

Charlotte Deschenaux füllt den Fragebogen unserer Zeitung aus.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Charlotte setzt rasch ein «Non» unter die Frage, ob sie nochmals in Luzern Ferien machen möchte. Olivier lacht und erklärt, seine Tochter würde ihre Ferien lieber in New York verbringen. Er selber findet nur lobende Worte für seinen Ferienort: «Luzern ist eine sehr schöne Stadt in einer wundervollen Region.» Ursprünglich wären sie auf eine Tour durch Frankreich gegangen, doch diese musste wegen Corona zu Gunsten von Ferien in der Schweiz verschoben werden. Besonders in Erinnerung bleiben wird ihm neben der Velotour die Schifffahrt auf dem «besonderen Vierwaldstättersee».

Das Ehepaar Kaiser aus Bevaix im Kanton Neuchâtel macht ebenfalls für einige Tage Halt auf dem Campingplatz und döst nun zwei Stunden nach seiner Ankunft vor dem Wohnmobil.

Ehepaar Kaiser aus dem Kanton Neuchâtel campiert im Lido.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Sie haben sich auf die schweizweite Panoramafahrt «Grand Tour of Switzerland» begeben und kamen dabei in Luzern vorbei. «Eigentlich wären wir in den Dolomiten», sagt Ghislaine Kaiser. Wegen der Coronapandemie wird es in den nächsten Tagen stattdessen auf die Rigi gehen, so das Ehepaar. Hier in Luzern einmal länger Ferien zu machen, ist für sie aber wenig wahrscheinlich. Mit ihrem Wohnmobil wollen Ghislaine und Jean-Bruno nirgends lange bleiben, sondern vorwärtsgehen, sagen sie.

Verkehrsmuseum statt Flugzeugferien

Clara und Joëlle Wiehe besuchen das Verkehrshaus.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Nach kurzem Warten auf Gäste aus der Romandie vor den Türen des Luzerner Verkehrshauses erklären sich Clara und Joëlle Wiehe bereit, sich aufs Gespräch der Journalistin einzulassen. Die beiden aus Yverdon-les-Bains wären dieses Jahr in die Ferne gereist, der Plan war Malaysia. Wegen Corona wurde nichts daraus. Als Ersatzprogramm entschlossen sie sich für Luzern, um die Stadt besser kennen zu lernen, wie sie sagen. Anscheinend sind sie glücklich über ihre Wahl, denn Mutter und Tochter können sich vorstellen, wieder einmal in Luzern Ferien zu machen. Als Höhepunkte nennen sie den Stadtbesuch und – passend zum Ort – das Verkehrshaus.

Auch Raynald Mury aus dem Kanton Neuchâtel verbringt mit den zwei Buben den Tag im Luzerner Verkehrshaus und sagt dazu: «Das Museum ist unser Highlight hier in Luzern».

Nach beendetem Besuch im Verkehrshaus gehen Raynald Mury und die beiden Buben wieder in die Sommerhitze. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Juli 2020)

Er erklärt, dass sie sich für Luzern entschieden, weil sie die Region bereits kannten. Diesmal bleiben sie aber nicht nur für einen Tagesausflug in Luzern, sondern wohnen in einem Hotel.

Romands wollen Berge, Natur und Entspannung

Sybille Gerardi, Mediensprecherin von Luzern Tourismus, bestätigt die Beobachtung, dass sich momentan viele Gäste aus der Romandie in der Stadt Luzern aufhalten. «Bereits seit einiger Zeit stellen wir fest, dass mehr Romands kommen», sagt Gerardi und fährt fort: «Mit der aktuellen Situation gibt es nun noch mehr Besucher.» Sie berichtet, dass seit einigen Wochen viele zusätzliche Gäste aus der Westschweiz anreisen, die noch nie oder schon lange nicht mehr in Luzern weilten. Konkrete Zahlen kann Gerardi keine nennen.

Dass Luzern als Feriendestination für die französische Schweiz so beliebt ist, sei nicht verwunderlich. Gerardi sagt:

«Luzern hat ein bisschen von allem. Touristen können bei uns gleichzeitig eine Städtereise machen, aber auch Berge, See und Natur geniessen.»

Sie weist auf das reichhaltige Shopping- und Kulturangebot sowie die unmittelbare Nähe zum See und den Ausflugsbergen Pilatus, Rigi und Titlis hin.

Die Marktforschung von Luzern Tourismus zeigt, was sich Westschweizer von ihrer Feriendestination wünschen: Ganz oben auf der Liste stehen Berge, Natur, Entspannung und Ruhe. Dann kommen Punkte wie eine gute Erreichbarkeit, sportliche Aktivitäten, Gastfreundschaft, Preis-Leistungs-Verhältnis und Stimmung. Laut Gerardi unterscheiden sich die welschen Vorlieben kaum von jenen der Deutschschweizer.

Tourismus Luzern setzt auf Marketing in der Westschweiz

Luzern Tourismus versucht aktiv, den Romands Luzern und seine Umgebung schmackhaft zu machen. So lancierten sie in der Vergangenheit bereits bis zu 16-seitige Beilagen in Westschweizer Tageszeitungen und durften in den letzten Wochen welsche Journalisten begrüssen, die in ihrer Heimat von der Zentralschweiz berichten werden. Gerardi fährt fort, dass Luzern Tourismus in diesem Sommer mit zwei Kampagnen starten wird – eine zum Tellpass und eine mit Einkaufsgutscheinen – die auch in der Westschweiz bekannt gemacht werden sollen.

Das Marketing in der Westschweiz wird anscheinend bemerkt. Anfang Juli berichtete die Tageszeitung «24 heures» von den verdoppelten Anstrengungen Luzerns, Touristen aus der Westschweiz anzulocken, «nun, da der Stadt die chinesischen Reisebusse schmerzlich fehlen». Dabei erwähnt die Zeitung auch den Tellpass und französischsprachige Stadtführungen.

Mediensprecherin Gerardi gibt sich zuversichtlich und sagt, dass Luzern Tourismus bei den Gästen aus der Romandie weiteres Potenzial sehe. Sie erhofft sich, dass die Stadt und ihre Region in der Westschweiz an Bekanntheit gewinnen werden – auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda.