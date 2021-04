Biken Sportbahnen Marbachegg und CKW realisieren einen neuen Trail In diesem Sommer wird die Schweiz um eine Bike-Attraktion reicher. Auf der Marbachegg entsteht ein neuer Jumptrail für Mountainbikerinnen und -biker. 29.04.2021, 16.28 Uhr

(lil) Die Bauarbeiten für den neuen Jumptrail beginnen in den kommenden Wochen, schreiben die Sportbahnen Marbachegg in einer Mitteilung. Geplant ist eine Strecke von einem Kilometer Länge. Der Trail richtet sich an geübte Fahrerinnen und Fahrer, ohne jedoch Anfänger auszuschliessen, heisst es in der Mitteilung. Es handelt es sich um eine Erweiterung des bestehenden Bike-Angebots auf der Marbachegg.