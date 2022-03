Die Einschätzung unserer Experten zur Fasnacht in Luzern 2022

Bilanz Die Einschätzung unserer Experten zur Fasnacht: «Grendlastig», «von der Rolle», aber «one Family» Unsere Extremdiplompsychologin und unser Bastelprofessor liefern ihre ganz persönliche Einschätzung zur Fasnacht 2022. Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Impressionen vom Chendermonschter am Dienstag. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. März 2022)

Sie kennen unsere Fachleute von unserer Serie «Welcher Promi steckt hinter dieser FFP2-Maschgere?» Zum Abschluss geben die beiden noch ihre ganz persönliche Einschätzung zur Fasnacht 2022 ab.

Siglinde von Hülsendröst-Möller, Extremdiplompsychologin: «Mich toucht dieses Verkleiden nur bedingt»

Extremdiplompsychologin Getty

Ich bin ja ein bekennendes Hippie-Mädchen. Habe ich schon mal erwähnt während der Fasnacht, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Was für Fasnächtler Luzern ist, ist für mich San Francisco. Deshalb toucht mich dieses ganze Verkleiden nur bedingt. Entweder ist frau Hippie – oder sie ist es nicht! Und ich bin es halt wirklich. Die Fasnächtlerlinnen und Fasnächtler hingegen schlüpfen in eine Rolle. Sie sind also nicht «real, if you know what I mean».

Das ist zweifellos anstrengend und geht auf die Psyche. Ich weiss, wovon ich rede. Als Extremdiplompsychologin habe ich tagtäglich mit Menschen zu tun, die von der Rolle sind. Dem Vernehmen nach brauchen die meisten Teilnehmenden diese Fasnacht aber. Und wie es scheint, haben sie nach einem Jahr Zwangspause das Ventil, um Dampf abzulassen, wiedergefunden. Ich gönn’s ihnen. Egal ob Hippie oder nicht, ob Fasnächtlerin oder nicht – wir sind schliesslich «one family». Und sollte jemandem die Fasnacht im Nachgang doch noch auf die Psyche schlagen. Ich habe noch Termine frei – und brauche dringend etwas Cash!

Karl Bohnenblust, Professor für Mode und angewandtes Basteln an der Fernuniversität Schwaderloch: «Ein Volk von Bastlern und Bastlerinnen»

Professor für angewandtes Basteln Getty

Diese Zeitung hat mich als Experte zur Bewertung prominenter Bastelarbeiten beigezogen. Leider waren die eingereichten Werke – wie soll ich es höflich formulieren? – nun, ääh, etwas schlicht. Vorteil: Meine Arbeit war schnell erledigt und ich hatte noch viel Zeit, meinen geschulten Blick auch über die Luzerner Fasnacht als Ganzes schweifen zu lassen.

Fazit: Die Luzerner Fasnächtelnden können richtig gut basteln. Kompliment. Allenfalls wäre zu bemängeln, dass die Arbeiten häufig etwas kopflastig sind. Oh, sorry: «grendlastig» wollte ich natürlich sagen. Doch die Qualität dieser einzigartigen Form von Streetart (also Strassenkunst) ist generell sehr hoch. Das könnte ruhig auch mal die internationale Szene würdigen – zum Beispiel mit einer Ausstellung im Museum of Modern Art. Arbeitstitel: «The Greatest Grends».

Die diesjährige Ausgabe der Luzerner Fasnacht schien mir in der Summe etwas geerdeter und weniger gigantisch zu sein als sonst. Das hat unter anderem mit der weitgehenden Abwesenheit riesiger Umzugswagen zu tun. Man kann sich fragen, ob es diese verkleideten landwirtschaftlichen Fahrzeuge überhaupt braucht für eine gelungene Fasnacht. Denn eins war offensichtlich: An Menschen mit bester Laune hat es an der Lozärner Fasnacht 2022 keineswegs gefehlt – ganz im Gegenteil.

