Luzerner Härtefallhilfe: Schon 158 Millionen Franken ausbezahlt

Bilanz Härtefallhilfe: Nur vier Kantone sind grosszügiger als Luzern 171,4 Millionen Franken an Härtefallhilfe hat Luzern bis jetzt bewilligt. Fertig ist die Unterstützung noch nicht, betont Finanzdirektor Reto Wyss. Alexander von Däniken Aktualisiert 08.07.2021, 15.27 Uhr

Knausert der Kanton Luzern? In Bezug auf die Härtefallunterstützung für kriselnde Unternehmen lautet die Antwort Nein. Zumindest im Vergleich mit anderen Ständen schliesst Luzern gut ab. Finanzdirektor Reto Wyss zeigte am Donnerstag an einer Zwischenbilanz-Medienkonferenz eine Grafik. Sie stellte dar, wie viel Härtefallhilfe die Kantone bis am 29. Juni bewilligt haben. Luzern folgte hinter Zürich, Genf, Bern und Waadt an fünfter Stelle.