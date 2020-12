Bilanz im Bundeshaus Damian Müller ist der Vorstoss-König – so aktiv waren die Luzerner Parlamentarier im ersten Jahr der neuen Legislatur in Bern In der Luzerner Delegation in Bern politisieren sieben Politikerinnen und Politiker, die schon in der vergangenen Legislatur mit dem aktuellen Mandat dabei waren. Das haben sie im vergangenen Jahr gemacht. Dominik Weingartner 12.12.2020, 05.00 Uhr

Bei den eidgenössischen Wahlen 2019 hat sich bei der Luzerner Delegation in Bern einiges geändert. Der Kanton hat aufgrund der Neuberechnung der Mandatszahl einen Sitz verloren. So kam es, dass die GLP einen Sitz gewann, die FDP und die SVP hingegen je einen Sitz verloren. Sieben Parlamentarierinnen und Parlamentarier konnten ihr Mandat bei der Wahl verteidigen. Das haben die bisherigen Bundesparlamentarier im ersten Jahr der neuen Legislatur gemacht:

Der 36-jährige Hitzkircher vertritt den Kanton Luzern seit 2015 im Ständerat. Dort präsidiert er die Aussenpolitische Kommission, der bei den Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen eine wichtige Rolle zukommt. Müller gehört aber nicht nur deshalb zu den prominenten Vertretern der Luzerner Delegation in Bern. Der mediengewandte Politiker schafft es immer wieder, sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. So zum Beispiel im Frühjahr mit seinem Vorschlag, die eidgenössische Session nach Luzern zu holen – ein Vorhaben, das schliesslich scheiterte. Erfolgreich war er hingegen mit seiner Motion zur Finanzierung von Assistenzhunden für Kinder mit Epilepsie. Müller ist ein fleissiger Vorstoss-Schreiber: 24 Eingaben hat er in diesem Jahr gemacht.

Seit 2006 ist die 62-jährige Altishoferin Mitglied des Nationalrats. Damit ist sie die dienstälteste Luzerner Parlamentarierin in Bern. Glanzmann präsidiert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, die aktuell vor allem wegen der Kampfjet-Beschaffung von hoher Bedeutung ist. In diesem Jahr hat sie einen Vorstoss eingereicht. Sie fordert per Motion eine Änderung der Erwerbsersatzordnung für im Assistenzdienst geleistete Diensttage.

Die Krienserin ist seit 2007 Mitglied des Nationalrats. Dort ist sie Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und der Aussenpolitischen Kommission. Zu Reden gab kürzlich ihr Engagement für eine Initiative, welche eine Impfpflicht verhindern will. Dort sitzt die Ärztin gemeinsam mit dem Komiker Marco Rima im Komitee. Zum Thema Impfungen hat Estermann auch ein Postulat eingereicht, es war einer von sechs Vorstössen in diesem Jahr.

Die 61-jährige Rothenburgerin sitzt seit 2010 im Nationalrat. Die SP-Politikerin gilt in Bern als Stimme der Konsumenten, da sie die Stiftung für Konsumentenschutz präsidiert. Sie ist Mitglied der Geschäftsprüfungskommission und der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. In diesem Jahr hat sie bisher sechs Vorstösse eingereicht. So fordert sie mittels Motion etwa die Einführung einer obligatorischen Epidemie-Versicherung für Unternehmen.

Der 62-jährige Ruswiler leitete nach der Wahl interimistisch die CVP-Fraktion. Gerne hätte er das Amt permanent übernommen, doch schliesslich machte Andrea Gmür das Rennen. Müller sitzt seit 2011 im Nationalrat. Dort ist er Vizepräsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. In diesem Jahr hat Müller bisher einen Vorstoss eingereicht, eine Interpellation zu Pflichtlagern zur Lebensmittelversorgung.

Lange wurde der 57-jährige Eicher dieses Jahr als neuer SVP-Präsident gehandelt. Prominente Stimmen in seiner Partei sprachen sich für ihn aus, doch Grüter wollte nicht. Jetzt ist er als Stabschef des Tessiners Marco Chiesa für die Betreuung der Kantone bei der SVP zuständig. Grüter politisiert seit 2015 im Nationalrat und hat sich einen Namen als Experte für Digitalthemen gemacht. So hat er unter anderem die Initiative zum E-Voting-Moratorium mitlanciert. Diese scheiterte jedoch diesen Sommer im Stadium der Unterschriftensammlung. Grüter hat in diesem Jahr bisher zehn Vorstösse eingereicht. Zudem ist er Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommission.

Der 53-jährige Krienser sitzt seit März 2018 im Nationalrat. Töngis Themen sind der Mieterschutz und der Verkehr. Er ist Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterverbands. Töngi hat in diesem Jahr bisher drei Vorstösse eingereicht.