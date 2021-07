Luzerner Hochwasserschutz: Wie gut sind die Massnahmen wirklich?

Bilanz Kanton Luzern lobt sich selbst für den Hochwasserschutz – aber wie gut sind die Massnahmen wirklich? Trotz der starken Niederschläge der letzten Wochen blieben im Kanton Luzern grössere Schäden aus. Das sei auch auf die nach den Unwettern von 2005 getroffenen Hochwasserschutzmassnahmen zurückzuführen, bilanziert der Kanton. Es gebe aber noch viel zu tun. Lukas Nussbaumer und Alexander von Däniken 21.07.2021, 17.42 Uhr

Die Kleine Emme hat in ihrem Mündungsgebiet mehr Raum erhalten. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 8. Juli 2020)

Das Hochwasser der letzten Woche ­erinnert stark an jenes von 2005 – und doch ist etwas ganz anders: Vor 16 Jahren entstanden im Einzugsgebiet der Kleinen Emme und der Reuss Schäden von 345 Millionen Franken, aktuell gibt es fast keine zu beklagen. Das beweise die Wirksamkeit der nach 2005 getroffenen Massnahmen, bilanziert die Luzerner Regierung. Dennoch sei das Hochwasserrisiko im Kanton «nach wie vor hoch», und es seien «noch viele wichtige Projekte umzusetzen».

Die Behörden haben seit 2005 in der Tat viel unternommen. So wurden bis jetzt 72 Millionen Franken entlang der Kleinen Emme verbaut. Darunter befinden sich der Ausbau der Abflusskapazität am Seetalplatz und der Bau einer Holzrückhalteanlage in Ettisbühl. Auch das Reusswehr in Luzern wurde 2011 für 23 Millionen Franken saniert.

In kleine Flüsse und Bäche wird ebenfalls laufend investiert. Etwa in den Götzentalbach in Dierikon, wo es in der Vergangenheit im Siedlungsgebiet Dörfli regelmässig zu Überflutungen kam. Im Gebiet Oberdierikon entsteht ein Ablagerungsraum für Geschiebe und Schwemmholz, um die Bäckerei/Mühle wird eine neue Eindolung gebaut. Die Arbeiten dauern noch bis Mai 2022 und kosten 4,59 Millionen Franken, wovon der Kanton voraussichtlich 2,59 Millionen Franken zahlen wird.

Der Götzentalbach nach dem Unwetter von 2015 im Dörfli Dierikon. Bild: René Meier

Ein weiteres Projekt realisiert der Kanton an der Wyna in Beromünster, wo seit 2002/2003 ein Hochwasserrückhaltebecken Teile der Gemeinde vor Überschwemmungen bewahrt. Eine Sanierung des Wynakanals im Ortsteil Flecken war bisher nicht nötig. Doch das Abflussprofil des Kanals muss dem aktuellen Stand angepasst werden, und auch die Ufermauern brauchen eine Sanierung. Das Projekt dürfte 2024 und 2025 realisiert werden. Bis 2024 sind 3,1 Millionen Franken für das Projekt eingestellt.

Auch der Dorfbach in Horw verursacht im Siedlungsgebiet immer wieder Überschwemmungen, letztmals am 12. Juni 2014. 2013 und 2017 sind verschiedene Varianten untersucht worden. Das dabei erarbeitete Konzept sieht Rückhaltemassnahmen in Kombination mit dem Ausbau von Engstellen des Dorfbachs und seiner Zuflüsse vor. Im April dieses Jahres hat der Regierungsrat ein 459'000 Franken teures Projekt bewilligt, das eine verbesserte Einmündung des Kirchtobel­baches in den Dorfbach vorsieht. Weitere Projekte sollen bis 2028 folgen.

Im Gegensatz zum Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Kleinen Emme und jenen in vielen Gemeinden stockt das Projekt an der Reuss wegen Einsprachen seit Jahren. Geplant sind auf einer Länge von 13,2 Kilometern zwischen Emmen und Honau Investitionen von rund 200 Millionen Franken. Das Schadenpotenzial in diesem dicht besiedelten Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiet sei nämlich «enorm hoch», sagt Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter. Er meint damit beispielsweise Schäden durch einen Bruch der Dämme, die ungefähr 150 Jahre alt sind und deren «Stabilität nicht gewährleistet» sei.

Zu den Einsprechern gehören neben ­betroffenen Bauern auch die Umweltverbände Aqua Viva und WWF Luzern. Sie kritisieren, der Kanton habe den Raum, welcher der Reuss künftig zur Verfügung steht, zu eng ausgelegt. Gemäss einem vom WWF in Auftrag gegebenen Gutachten werden der Reuss nur 58 Prozent des rechtlich erforderlichen Gewässerraums zugestanden. «Das ist unverständlich», sagt WWF-Luzern-Geschäftsführerin Tamara Diethelm, «denn je mehr Raum ein Gewässer hat, desto besser ist der Schutz vor Hochwasser.» Der WWF setze sich stets für möglichst natürliche Verläufe von Flüssen und Bächen ein, so Diethelm weiter.

«Ein natürliches Gewässer schützt viel besser vor Hochwasser als ein beengtes, kanalisiertes Gewässer und leistet einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der aquatischen Biodiversität.»

Eine weitere Einsprache stammt von Pro Natura Luzern. Der stellvertretende Geschäftsführer Samuel Ehrenbold haut in die gleiche Kerbe wie Tamara Diethelm vom WWF: Den Gewässern fehlt der Platz. Viele Fluss- und Bachläufe seien begradigt, die Ufer hart verbaut und Kraftwerke würden die Fischwanderung verhindern. «Wären die Uferbereiche breiter, gäbe es auch bei Starkniederschlägen weniger Probleme. Wir sind überzeugt, dass sich die Hochwasserproblematik mit grosszügigen Renaturierungen der Gewässer verbessern liesse», sagt Ehrenbold. Die Renaturierungsplanung liege dem Kanton zwar seit Jahren vor, werde aber «zu zaghaft umgesetzt».

Hochwasserschutzmassnahmen an der Kleinen Emme.

Bild: Boris Bürgisser

Unverständlich sei, dass derzeit die letzten gewässernahen, bisher unverbauten Gebiete, die sich hervorragend für die dringend benötigten Renaturierung der Gewässer eignen und Potenzial für nachhaltige Hochwasserschutzmassnahmen bieten würden, verbaut werden. Ehrenbold spricht von Perlen und Emmen, wo an reussnahen Gebieten demnächst die Bagger auffahren.

«In Zeiten immer häufigerer Extremwetterereignisse ist das schlicht ein Fehler. Hier geben Gemeinden und Kanton den Steuereinnahmen und damit kurzfristigen Überlegungen den Vorzug.»

Für den Kanton gehören zu einem umfassenden Hochwasserschutz neben baulichen Massnahmen auch Gefahrenkarten, die von den Gemeinden für ihre Siedlungsgebiete erstellt wurden. Ausserdem würden die Einsatzkräfte die Bewältigung von Unwetterereignissen gemeinsam mit den Fachleuten der kantonalen Abteilung für Naturgefahren und den Behörden trainieren, hält die Regierung weiter fest. Damit einhergegangen sei der Aufbau eines Pikettdiensts Naturgefahren, der allen Einsatzkräften als Kontaktstelle diene.

Claudio Wiesmann ist Projektleiter Naturgefahren beim Kanton Luzern. PD

Die Bilanz fällt aus Ihrer Sicht positiv aus. Trotzdem: Wichtige Hochwasserprojekte, etwa an der Reuss, sind noch nicht umgesetzt. Hatte Luzern nicht einfach Glück?

Claudio Wiesmann: Einerseits waren wir sehr gut vorbereitet. Die Einsatzkräfte konnten mit Ruhe die Interventionsmassnahmen umsetzen, was auch in der Bevölkerung nie Hektik aufkommen liess. Andererseits hatten wir mit Blick nach Deutschland auch Glück.

In Deutschland traten vor allem kleinere Flüsse über die Ufer. Wäre das bei den gleichen Regenmengen auch hier passiert?

In Deutschland fielen stellenweise 200 Millimeter Regen in kurzer Zeit. Das ist eine gewaltige Menge, die auch bei uns zu Problemen geführt hätte. Wahrscheinlich weniger am See, dafür wären die Abflüsse in den Fliessgewässern gefährlich gestiegen.

Was war im Vergleich zum Hochwasser von 2005 gleich und was war anders?

Die Situation war damals kritischer, sowohl beim Vierwaldstättersee als auch bei der Kleinen Emme. Gemeinsamkeiten gibt es daher nur beschränkt. Dennoch ist sichtbar, dass die bereits umgesetzten Massnahmen Wirkung zeigen.

Auf kommendes Wochenende sind Gewitter vorhergesagt. Droht erneut Hochwasser?

Gemäss aktuellen Prognosen dürfte der Seepegel am Sonntag langsamer sinken oder wieder ein wenig steigen. Bei lokalen Gewittern sind aber Überschwemmung durch Bäche möglich.

Wegen des Klimawandels ist auch künftig mit Hochwassern zu rechnen. Reicht die Marge der bisher umgesetzten Massnahmen?

Baulich wird es Grenzen geben. Wichtig sein werden genügend grosse Gewässerräume, Entlastungskorridore um Siedlungsgebiete und robustere Gebäude.