Bilanz Lozärner Fasnacht Auch Güdisdienstag bleibt ruhig – doch Fasnächtler kritisieren Polizei-Einsatz Anders als in Einsiedeln hat die Polizei in Luzern fasnächtliches Treiben von Beginn weg rigoros unterbunden - mit Erfolg. Sogar Fasnachtsgewaltige bekamen dies zu spüren. Roman Hodel 17.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus und vorbei. Die Luzerner Fasnacht 2021 ist Geschichte. Eine Fasnacht, die im Prinzip keine war. Für manche wird sie aber noch ein Nachspiel haben. Es geht vor allem um den Einsatz der Polizei. Diese hat für Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK), den Bogen überspannt: «Ich habe selber am Schmudo mehrfach gesehen, wie Polizisten in der Altstadt jede Einzelmaske kontrolliert haben oder wie sie jedes Grüppli auflösten, selbst wenn da nur drei oder vier Personen beieinander standen, also coronakonform notabene.»

«Von Polizisten eingekesselt»: Das rigorose Vorgehen der Luzerner Polizei verärgerte Luzerner Fasnächtler. Video: Tele 1

Mehrere LZ-Leser bestätigen dies. Sie wunderten sich auch darüber, dass die Polizisten selbst bei kleinsten Ansammlungen mit dem Megafon über die geltenden Covid-19-Bestimmungen informierten und die Leute sogleich wegwiesen.

Das LFK werde die Polizeistrategie zu gegebener Zeit sicher noch thematisieren. Gleichzeitig betont Federer, dass er Szenen wie in Einsiedeln verurteilt:

«Was ich da gesehen habe, entspricht dann wieder dem anderen Extrem, solche Bilder gab's zum Glück in Luzern nicht.»

Die Härte der Polizei bekamen sogar Fasnachtsgewaltige zu spüren. Als Wey-Zunftmeister Rolf Birchler am Güdismontag beim Schwanenplatz ein paar Orangen unter die Leute bringen wollte, verhinderte dies die Polizei. Darüber zeigte sich Birchler auf Tele 1 enttäuscht:

«Sehr aggressiv»: Wey-Zunftmeister Rolf Birchler zeigt sich enttäuscht ob dem Verhalten der Luzerner Polizei. Video: Tele 1

Gegenüber unserer Zeitung wollte er sich nicht mehr dazu äussern.

Das sagt die Polizei zu ihrem Durchgreifen

Laut Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, kam es deshalb zu Birchlers Wegweisung: «Wer verkleidet etwas unter die Leute bringt, verstösst gegen das Veranstaltungsverbot.» Und was den Megafon-Einsatz betreffe, so seien in der Altstadt am Rüüdige Samschtig beispielsweise beim Guuggerbaum auf dem Kornmarkt bis zu 70 Personen beieinander gestanden. Wigger:

«Da braucht es einen Lautsprecher zum Informieren - kleine Gruppen wurden in der Regel direkt angesprochen.»

Tatsächlich hat die Luzerner Polizei fasnächtliches Treiben in der Stadt wie auch im ganzen Kanton Luzern von Anfang an konsequent unterbunden: Als am Schmudo an der Tagwache rund 100 Personen auf dem Kapellplatz zugegen waren, löste sie die Versammlung zügig auf:

Auflösung der Versammlung auf dem Kapellplatz durch die Polizei. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021)

Auch am Rüüdige Samschtig, Güdismontag und Güdisdienstag markierte die Polizei Präsenz in der Altstadt und griff rasch ein, wenn sich Menschenansammlungen bildeten. Und so blieb es an allen Fasnachtstagen ruhig. «Wären wir nicht so vorgegangen, hätten wir wohl Auswüchse gehabt wie an anderen Orten», so Wigger.

Zoom-Fondue und Bruder Fritschi im VBL-Bus Fritschivater Daniel Medici hat sich ab dem Rüüdige Samschtig wie angekündigt auf der Skipiste abgelenkt. Auch wenn die Fasnacht so gut wie nicht stattgefunden hat, gab es für ihn dennoch den einen oder anderen Höhepunkt: «Die Fahrt von Bruder Fritschi und der Fritschene mit dem VBL-Bus drei Mal um den Fritschibrunnen am Schmutzigen Donnerstag war beispielsweise grossartig und wird als einmaliges Ereignis in die Geschichtsbücher eingehen.» Gefreut hätten ihn überdies die vielen kreativen Einfälle der Fasnächtler in Form etwa von Videos. Für LFK-Sprecher Peti Federer war es überhaupt die digitalste Fasnacht aller Zeiten: «Wir Chottlebotzer haben uns teils mehrmals täglich zu digitalen Meetings getroffen.» Toll sei auch das LFK-Hörspiel «Berset an der Fasnacht» gewesen. Markus Walther, Vizepräsident der IG Bahnhofstrasse, erwähnt schliesslich mit Stolz, dass sich alle IG-Mitglieder an die Abmachung gehalten haben: «Niemand ist über die Fasnacht an der Bahnhofstrasse aufgekreuzt.» Sein persönliches Highlight: «Am Schmudo sind wir alle verkleidet arbeiten gegangen.»

Die meisten angesprochenen Leute reagierten laut Wigger mit Verständnis. Entsprechend büsste die Polizei nur vereinzelt Personen, weil sie sich den Covid-19-Bestimmungen widersetzten. Hinzu kommen zwei Festnahmen von stark alkoholisierten Personen am Schmudo sowie drei Take-aways, die vorübergehend geschlossen werden mussten.

Auf die Frage, ob er überrascht sei vom grossmehrheitlich disziplinierten Verhalten der Luzernerinnen und Luzerner, antwortet Wigger:

«Nein, aber wir sind dankbar, dass sich die Bevölkerung an die Bestimmungen gehalten hat.»

Die einheitliche Kommunikation von Kanton, Stadt und allen Fasnachtsvereinigungen habe sicher ihren Teil dazu beigetragen. Den Leuten sei so klar gewesen, dass nichts laufen wird. «Zudem hat uns das Wetter in die Hände gespielt», so Wigger. Bis und mit Sonntag war es bitterkalt und am Güdismontagabend setzte Regen ein.

Schlechtes Wetter war für einmal gut

Dass das Wetter nicht unerheblich war, davon ist auch Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, überzeugt: «Wenn es so warm gewesen wäre, wie für das kommende Wochenende angekündigt, dann wäre die Ausgangslage schwieriger gewesen.» Er windet den Luzernerinnen und Luzernern ein Kränzchen, dass sie sich so diszipliniert verhalten haben. Geisseler:

«Als ich am Güdisdienstag-Nachmittag durch die Stadt lief, herrschte wirklich tote Hose – das tat zwar auch weh, aber war aufgrund der aktuellen Situation natürlich positiv.»