Luzerner Härtefallhilfe: Schon 158 Millionen Franken ausbezahlt

Bilanz Schon 158 Millionen Franken ausbezahlt: Luzerner Härtefallhilfe für kriselnde Unternehmen läuft weiter Seit rund sieben Monaten können Unternehmen im Kanton Luzern ein Gesuch für Härtefallhilfe einreichen. 1760 Gesuche sind seither eingetroffen. Die Mehrheit ist bewilligt worden. Alexander von Däniken 08.07.2021, 10.00 Uhr

Der Kanton Luzern hat fast alle eingegangenen Gesuche von Luzerner Unternehmen, die aufgrund der Coronapandemie starke Einbussen hinnehmen mussten, abschliessend beurteilt. 1760 Anträge sind in den letzten Monaten geprüft und entschieden worden, wie das Finanzdepartement mitteilt. 1314 Gesuchstellende erhielten einen positiven Bescheid, 409 Gesuche wurden abgelehnt, 37 sind noch in Prüfung. Rund 700 Betriebe haben zusätzliche Nachzahlungen erhalten. Dabei handelt es sich vorwiegend um die Gastronomiebranche für die Monate März und April 2021. Bis dato hat der Kanton Luzern 171,4 Millionen Franken für Härtefallhilfe genehmigt; davon sind bereits rund 157,8 Millionen Franken ausbezahlt.

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss zieht eine positive Bilanz aus der Härtefallunterstützung. Urs Flüeler/Keystone (Sursee, 15. März 2021)

Ist das Härtefallprogramm nun abgeschlossen? «Nein», lässt sich CVP-Regierungsrat und Finanzdirektor Reto Wyss in einer Mitteilung zitieren, «der Bund gibt vor, dass notleidende Unternehmen auch eine Unterstützung für das erste Halbjahr 2021 geltend machen können, darum nehmen wir weiterhin Gesuche entgegen.» Für die Zeit danach ist Wyss vorsichtig optimistisch, «denn die Wirtschaft konnte dank der Öffnungsschritte angekurbelt werden und die meisten Unternehmen können wieder arbeiten wie vor der Krise». Der Finanzdirektor ist sich bewusst, dass es auch Branchen gibt, die sich weiterhin in einer schwierigen Situation befinden wie beispielsweise die Hotellerie.

Rund 40 Personen haben Anträge bearbeitet

Rund vierzig Personen aus der Verwaltung sowie Externe haben sich in den vergangenen Monaten mit der Bearbeitung der Anträge befasst: Die Personen bei der Helpline, die täglich Fragen von Unternehmen beantworten, die Expertengruppe, welche die Gesuche prüft sowie der Rechtsdienst des Finanzdepartements, der die Verordnungsanpassungen vornimmt. Reto Wyss bilanziert: «Das Ziel, die finanziellen Mittel zielgerichtet und pragmatisch einzusetzen, haben wir im Grossen und Ganzen erreicht.» Ihm sei es immer ein grosses Anliegen gewesen, die Anträge genau zu prüfen, damit die finanziellen Mittel – bezahlt mit den Steuergeldern – an die richtigen Unternehmen fliessen. «Wir wollten und wollen Arbeitsplätze sichern und wenn möglich Konkurse vermeiden», so Wyss. Stand heute sei das gelungen. Bis dato gebe es im Kanton Luzern nicht mehr Konkurse als in den Vorjahren.

Der Kanton Luzern werde das Härtefallmodell und die Prozesse mittels Umfrage noch genauer auswerten, um für die Zukunft Schlüsse daraus zu ziehen, heisst es in der Mitteilung. Die Ergebnisse der Umfrage werden zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert.