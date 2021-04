Bilanz «Total fehlen uns zirka 4,8 Millionen Franken Umsatz»: Luzerner Skigebiete-Betreiber blicken auf die vergangene Wintersaison zurück Am Ostermontag konnten in Sörenberg noch zum letzten Mal die Ski angeschnallt werden. Die Coronawintersaison war vor allem geprägt von Einschränkungen – aber nicht nur. Livia Fischer 06.04.2021, 18.39 Uhr

So schönes Wetter wie hier gab es auch übers Osterwochenende.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

«Die Wintersaison 2020/2021 ist beendet! Wir danken Ihnen, liebe Gäste, für Ihre Treue und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund», poppt seit Dienstag auf der Website der Sörenberg Bergbahnen auf. Es ist eine spezielle Saison, die zu Ende geht. Die Skibetriebe mussten viel zurückstecken und bangen, erfuhren aber auch immer wieder Erleichterung, sobald es neue Lockerungen gab. René Koller, Direktor der Sörenberg Bergbahnen AG, blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Monate zurück.

Die grössten Dämpfer der Saison waren für ihn die verordnete Schliessung über die Festtage zur Weihnachtszeit, die angeordnete Vier-Tage-Woche von Anfang Januar bis Anfang Februar ebenso wie die gezwungenen Schliessungen der Schlittelpisten und der Freestyle Line sowie der Teilschliessung der schwarzen Pisten.

Für viele Wintersportlerinnen und -sportler war nach dem Vormittag Schluss

Auch die «massiven Einschränkungen» in der Gastronomie sind für Koller und Marina Fischer, Leiterin Gastronomie, nach wie vor unverständlich. «Im Kanton Luzern hatten wir schweizweit die härtesten Auflagen», sagt Fischer und spielt dabei etwa auf das Alkoholausschank-Verbot sowie jenes von Sitzplätzen im Freien an. Gerade Letzteres war ein folgenschweres Problem. «In Sörenberg haben wir sehr viele Familien, und diese hatten in den kalten Tagen nirgends eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Die Gäste sassen rund um die Rossweid im Schnee», erzählt Fischer und fügt an:

«Dies führte dazu, dass die Gäste am Mittag nach Hause gingen und folglich mehr Halb- statt Ganztageskarten verkauft wurden.»

René Koller, Direktor Sörenberg Bergbahnen.

Bild: Boris Bürgisser (Sörenberg, 12. August 2020)

Apropos Karten: Über die ganze Saison hinweg verzeichneten die Sörenberg Bergbahnen etwa 180'000 Eintritte weniger als üblich. Das spiegelte sich dann auch in der Kasse wider. Die Einnahmen der Bergbahnen während der Wintersaison sanken im Vergleich zum Vorjahr um einen Drittel, in der Gastronomie beträgt der Umsatzrückgang gar 75 Prozent. «Total fehlen uns zirka 4,8 Millionen Franken Umsatz», so Koller.

Die guten Pistenverhältnisse waren der Höhepunkt der Saison

Immerhin gab es einzelne Monate, in denen sich die Zahlen auf normalem Niveau bewegten. Den Februar etwa bezeichnet Koller als «plus minus vernünftig». Auch die Saisonverlängerung bis Anfang dieser Woche hat sich gelohnt. So waren laut Koller zwischen Karfreitag und Ostermontag rund 5000 Gäste im Gebiet unterwegs, was ungefähr der gleichen Anzahl wie in den Vorjahren entspricht.

Obwohl vieles anders lief als geplant: Immerhin die guten Schneeverhältnisse waren während der ganzen Saison ein Grund zur Freude.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

Überhaupt war nicht alles schlecht. «Während der ganzen Saison herrschten beste Schnee- und Pistenverhältnisse», sagt Koller zum Beispiel. Auch das Schutzkonzept habe «sehr gut funktioniert», was die Behörden bei den Kontrollen stets hervorgehoben hätten. Ebenfalls ein Grund zur Freude:

«Es gab keine markanten Zwischenfälle und nur sehr wenige Unfälle, welche die Spitäler belasteten.»

Nicht zuletzt konnte das gesamte Team der Bergbahnen Sörenberg AG den schwierigen Umständen auch etwas abgewinnen. «Der Einsatz und der Zusammenhalt wurden durch die extreme Situation klar gestärkt», so Koller. Zudem habe sich gezeigt, wie flexibel man sein könne. «Alle waren für die jeweils anderen da, und die Stimmung war trotz allem sehr gut.»

Auch Marbachegg ist von hohen Umsatzeinbussen getroffen

Flexibel agieren musste in den letzten Monaten auch das Krisenmanagement der Sportbahnen Marbachegg. Hier endete die Wintersaison bereits am 21. März. Rückblickend sagt Oliver Knüsel, Leiter Finanzen: «Am meisten Mühe machten uns die unterschiedlichen kantonalen Entscheide, speziell jene in der Zentralschweiz.» Dadurch seien die Luzerner Skifahrerinnen und Skifahrer sowie treue Stammgäste in ausserkantonale Skigebiete ausgewichen. «Umso dankbarer sind wir all jenen Gästen, die trotz allem unser Skigebiet unterstützt hatten.»

Die Anzahl Eintritte verringerte sich im Vergleich zu den Vorjahren um rund einen Viertel, was einen «unterdurchschnittlichen Umsatz» – allein in der Gastronomie betrug der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr rund 75 Prozent – zur Folge hatte. Da konnten dann auch die guten Schnee- und Pistenverhältnisse nicht mehr viel richten. Dabei ist sich Knüsel sicher:

«Die Naturgegebenheiten hätten ohne Covid-19 sicherlich zu einem Erfolgsjahr geführt».