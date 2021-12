Bilanz Traubenernte war im Kanton Luzern noch nie so tief – die Qualität der Weine ist aber gut Das wettermässig schwierige Jahr senkte die Ernte um 60 Prozent. Der momentan gut funktionierende lokale Weinmarkt hätte eine deutlich höhere Menge verkraftet, bilanziert der Rebbaukommissär. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Hagel, Unwetter, Frost und der Falsche Mehltau beschäftigten Winzerinnen und Winzer in diesem Jahr in der ganzen Schweiz intensiv und führten zu hohen Ernteausfällen (wir berichteten). Die Lese, welche am 23. September begann und am 28. Oktober endete, zeigt nun: Rund 234 Tonnen Trauben wurden im Kanton Luzern geerntet. Das sind nur 40 Prozent einer vollen Ernte, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit 310 Gramm pro Quadratmeter sei die Ernte noch nie so tief gewesen.