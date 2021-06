Bildergalerie Segelfliegen auf der Rigi: Abheben mit dem Gummiseil Am Wochenende folgten Segelpiloten einer 70-jährigen Tradition und hoben ohne Motorflugzeuge und mit reiner Muskelkraft von der Rigi ab. Deborah Ramseier 27.06.2021, 16.44 Uhr

Das Segelflugzeug Karpf Baby auf Rigi-Kulm. Bild: Urs Flüeler / Keystone (27. Juni 2021)

Segelflugzeuge werden normalerweise von Motorflugzeugen in die Höhe gezogen. Mangels dieser Möglichkeit mussten früher aber alternative Startarten herhalten – so zum Beispiel der Gummiseilstart. Dabei wird am Haken der Nase des Seglers ein Gummiseil eingehängt und zirka zehn Personen - sogenannte «Gummihunde» - ziehen an beiden Enden. Sobald eine genügend hohe Spannung erreicht ist, wird das Halteseil gekappt und das Flugzeug rollt los. Durch die relativ geringe Geschwindigkeit, welche entsteht, ist diese Startart nur für Oldtimer-Segelflugzeuge geeignet.