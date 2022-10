Theater im Paul Luzern Ein bildstarker Flug startet im Kirchenschiff Das Theater im Paul Luzern lädt zu einer musikalischen und mystischen Reise in die Pauluskirche. Yvonne Imbach 17.10.2022, 17.12 Uhr

Szene aus der Hauptprobe: Das Gute reitet auf einem Schimmel durchs Kirchenschiff. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 14. Oktober 2022)

«Wir rannten mit unserer Idee, die Pauluskirche als Spielort zu nutzen, bei der Pfarrei offene Türen ein. In unmittelbarer Nachbarschaft bietet sie mit ihrem Kirchenschiff den idealen Platz, ein Raumschiff zu inszenieren», erzählt Julia Zeier. Seit 1998 steht sie beim Theater im Paul (TiP) auf der Bühne und wirkt seit 2015 auch in der Produktionsleitung mit.

Das Theater im Paul ist kein gewöhnlicher Theaterverein. Die offene Gruppierung setzt sich aus theaterbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammen, die alle zwei Jahre im Paulusheim eine neue Eigenproduktion zeigen. Corona hat die Spielpause auf drei Jahre verlängert und zu Planungsproblemen geführt.

Das Standbein Essen wird weggelassen

«Wir mussten 2021 entscheiden, wie und ob wir 2022 spielen. Unser Konzept, ein Essen zu integrieren, war der unsicherste Teil», blickt Julia Zeier zurück. «Wir haben beschlossen, das Angebot Essen dieses Mal wegzulassen, da wir nicht einschätzen konnten, wie die Coronaregeln uns allenfalls kurzfristig einen Strich durch die Rechnung machen würden.» Dafür kam der Wunsch nach einem neuen Spielort auf, um dem Publikum etwas Neues bieten zu können.

In «Die Reise» startet das Publikum mit dem Raumschiff «BICDI», das mit dem Slogan «Discover The Other World» wirbt, in eine andere, bessere Welt. Um den Flug zu verkürzen, ermöglicht die galante Crew den Passagieren schon einmal einen Blick auf die wunderbaren Möglichkeiten des Reiseziels.

Ein Stopp kitzelt die Nerven

Nachdem man sich in der Kirchenbank, also eigentlich im Flugsitz, festgeschnallt hat, geht’s los durch die Galaxien. Die Geschichte macht den Weg zum Ziel, sechs Mal dürfen die Reisenden in eine andere Welt eintauchen. Da ist die Natur, wo ein Bauernpaar Angst um ihre Produktionsleistung hat. Ein weiterer Stopp kitzelt die Nerven: Der Raum wird stockdunkel, mystische Klänge und Gestalten ziehen durchs Schiff.

Beim Kampf zwischen Gut und Böse erscheint gar ein prächtiges Pferd im Kreuzgang. Weitere Themen sind Gelassenheit, Aufbruch, Alltagstrott und Gemeinschaftsgefühle. Jede Szene wird zu einem regelrechten Bilderbuch-Kapitel. Dabei bespielt das Ensemble die ganze Kirche. Es gibt keinen schlechten Platz, von überall sieht man etwas – und immer etwas Neues.

Es gibt durchaus einen roten Faden, dieser wird plakativ und konsequent durch die Handlung gesponnen.

Es beeindruckt, wie aus dem sakralen Ort eine grosse Bühne wird, die mit lebendigem Spiel, facettenreicher Musik und genussvollem Gesang gefüllt wird. Man möchte fast doppelte Ohren und Augen haben, um «Die Reise» vollständig erfassen zu können.

Noch vier Aufführungen bis am 22. Oktober. In der Pauluskirche Luzern. Tickets und Informationen: www.theaterimpaul.ch