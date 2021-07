Bildung 130'000-Franken-Fonds: Die Uni Luzern will Flüchtlingen den Zugang zum Studium erleichtern Viele Flüchtlinge können sich ein Studium in der Schweiz nicht leisten. Ein Fonds soll eine finanzielle Unterstützung bieten, um einen akademischen Studiengang nach Wahl an der Universität Luzern absolvieren zu können. Fabienne Mühlemann 30.07.2021, 05.00 Uhr

Der Weg für Flüchtlinge in der Schweiz an die Hochschule ist steinig. So gibt es diverse Hürden in Bezug auf Diplomanerkennungen, Vorbedingungen zur Einschreibung oder Finanzierung zu bewältigen. Die Universität Luzern will den Zugang erleichtern und schafft nun einen Fonds. Damit sollen Personen unterstützt werden, welche in der Schweiz Asyl erhalten haben oder vorläufig aufgenommen sind und die Zulassungsbedingungen zum Studium erfüllen.

Symbolbild: Keystone / Gaetan Bally

«Beim Fonds geht es im Sinne der Chancengleichheit darum, spezifisch Personen mit Fluchterfahrung den Zugang zur akademischen Ausbildung in finanzieller Hinsicht zu ermöglichen respektive zu vereinfachen», sagt Dave Schläpfer, Mediensprecher an der Uni Luzern.

Der Fonds ist mit 130'000 Franken dotiert und aus privaten Zuwendungen geäufnet. Ziel sei es, weitere Drittmittel zu sammeln. Wie viele Flüchtlinge pro Semester damit unterstützt werden können, sei noch nicht klar. «Die Unterstützungshöhe ist flexibel. Möglichst viele Menschen sollen von den Mitteln profitieren können», sagt Schläpfer. Der Fonds ist dabei für die Dauer des gesamten Studiums ausgelegt. Die Unterstützung ist für Ausgaben in Bezug auf das Studium angedacht.

Prorektorin entscheidet über Aufnahme

Der neue Fonds geht auf eine Initiative des von Professor Peter G. Kirchschläger geleiteten Instituts für Sozialethik (ISE) zurück. Und zwar im Rahmen des 40-Jahre-Jubiläums des Instituts, das es in diesem Jahr feiern kann. Der Uni-Sprecher sagt:

«Es war dem Team des ISE ein Anliegen, neben den verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen einen nachhaltigen Beitrag in einem sozialethisch relevanten Bereich zu leisten.»

Um aufgenommen zu werden, muss ein Gesuch mit diversen Schreiben eingereicht werden: das ausgefüllte Formular, Ausführungen zum angestrebten Studienziel inklusive Zeitplan, eine Stellungnahme des International Relations Office sowie eine Bestätigung der fakultären Studienberatung über ein erfolgtes Beratungsgespräch zu Studienplanung und Prognosen für einen erfolgreichen Abschluss. Letztlich entscheidet die Prorektorin Lehre und Internationale Beziehungen über die Annahme des Gesuchs.

Solche können per sofort gestellt werden. «Die Aufnahme des Studiums wäre theoretisch ab dem kommenden Herbstsemester möglich. Da die reguläre Frist für Anmeldungen aus Ländern mit Visumspflicht bereits abgelaufen ist, sind jedoch einzig verspätete Anmeldungen aus Ländern ohne Visumspflicht noch bis 31. August möglich», sagt Schläpfer.

Schnupperstudium als Standortbestimmung

Weiter bestehen an der Uni Luzern bereits zwei ebenfalls aus privaten Zuwendungen geäufnete Fonds – einer für alle Studierenden, unabhängig von deren Herkunft, sowie einer speziell für Studierende mit Bürgerort im Kanton Luzern. Daneben bietet die Uni seit 2017 mit dem Schnupperstudium für Geflüchtete eine weitere Unterstützungsmöglichkeit an. Dieses dauert zwei Semester und umfasst alle Lehrveranstaltungen, welche offen für Hörerinnen und Hörer sind. Die Teilnehmenden besuchen Lehrveranstaltungen, ohne Prüfungen abzulegen oder Credit Points zu erhalten. Das Schnupperstudium soll helfen, eine Standortbestimmung vorzunehmen und Einblick in die Anforderungen eines Studiums zu erhalten. Schläpfer sagt:

«Entscheidet sich jemand in der Folge für ein Studium an der Universität Luzern, steht nun mit dem Fonds eine Unterstützungsmöglichkeit bereit.»

Das Schnupperstudium wurde seit seines Bestehens von 80 Personen genutzt. Wie gross die Nachfrage an einem Vollzeitstudium ist, lasse sich noch nicht beantworten. «Der primäre Sinn des Schnupperstudiums ist nicht, dass die Teilnehmenden dann effektiv ein reguläres Studium an der Uni Luzern aufnehmen», sagt Schläpfer. Bislang ist es einem ehemaligen Schnupperstudium-Teilnehmer gelungen, ein Masterstudium in Gesundheitswissenschaften erfolgreich zu absolvieren.