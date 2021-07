Bildung Abschaffung der Hausaufgaben: Kriens zieht positive Bilanz – doch es sind noch Anpassungen nötig Das neue System der Lernzeiten kommt bei Kindern und Eltern gut an, wie eine Umfrage zeigt. Doch noch funktioniert nicht alles reibungslos. Stefan Dähler 19.07.2021, 07.00 Uhr

Die Meldung sorgte schweizweit für Aufmerksamkeit: Die Volksschule der Stadt Kriens beschloss 2018, die Hausaufgaben in der Primarschule abzuschaffen. Stattdessen wurden sogenannte persönliche Lernzeiten eingeführt, welche die Schulkinder freiwillig besuchen können (Infos im Kastentext).

Lernzeiten statt Hausaufgaben: So funktioniert das Krienser Modell Anstelle der Hausaufgaben hat die Krienser Volksschule auf der Primarstufe die persönlichen Lernzeiten vor Ort eingeführt. Es handelt sich um Einheiten von jeweils 30 Minuten, die von einer Lehrperson betreut werden. Diese werden ausserhalb des regulären Unterrichts pro Klasse dreimal pro Woche angeboten, der Besuch ist freiwillig. Die Idee ist, dass Kinder dort Arbeiten aus dem Unterricht fertigmachen, bei Bedarf auch wiederholen oder vertiefen. Auch gemeinsames oder selbstständiges Lernen, etwa zur Vorbereitung auf Prüfungen, ist möglich. Die Umstellung des Systems erfolgte kostenneutral, da im Gegenzug Hausaufgabenhilfen in den Tagesstrukturen wegfielen. In der Sek gibt es nach wie vor Hausaufgaben. Dort besteht bereits seit 2015 die Möglichkeit, diese während freiwilliger Lernzeiten zu erledigen.

Inzwischen ist das Krienser Modell auch in anderen Gemeinden ein Thema, beispielsweise in Emmen. Umso grösser dürfte das Interesse am Wirkungsbericht sein, den die Krienser Volksschule zur Einführung des Lernzeitenmodells erstellt und am Montag veröffentlicht hat.

Kernstück des Berichts ist eine im Herbst 2020 durchgeführte Umfrage. Deren Ergebnisse fallen grundsätzlich positiv aus (siehe auch Grafik unten). So nutzen knapp zwei Drittel der Primarschulkinder das Angebot der Lernzeiten mindestens einmal pro Woche. 80 Prozent der Eltern unterstützen das Modell. Fast so gross ist der Anteil der Lehrpersonen, die finden, sie könnten in den Lernzeiten die Kinder ausreichend unterstützen. Letztere gaben zu 89 Prozent an, dass sie in den Lernzeiten motiviert arbeiten, 74 Prozent fühlen sich durch das neue Modell zu Hause entlastet. 84 Prozent der Schulkinder finden, sie würden durch die erlernten Lerntechniken profitieren.

Zur Einordnung: Der Rücklauf der Fragebogen betrug bei den Primarschulkindern 58, bei deren Eltern 30 Prozent. Bei Evaluationen seien das normale Werte, wie die Stadt Kriens schreibt. Bei den Primarlehrpersonen machten 50 Prozent mit, was nach wenig klinge, aber erklärbar sei, da viele der Befragten die Praxis der Lernzeiten zwar mittragen, aber nicht direkt mit der Durchführung und Organisation betroffen sind.

Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens. Bild: Stadt Kriens

Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens, ist erfreut über die Ergebnisse des Wirkungsberichts. «Wir haben aufgrund von Rückmeldungen zwar wahrgenommen, dass es grundsätzlich gut läuft, daher sind wir nicht überrascht. Aber es ist eine schöne Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

So habe die Abschaffung der Hausaufgaben, wie erhofft, dazu geführt, dass die Kinder dank der Lernzeiten selbstständiger, eigenverantwortlicher und dadurch motivierter unterwegs sein können und dabei lernen, sich besser einzuschätzen. Weiter hätten die Kinder gemäss ihren eigenen sowie den Angaben der Eltern mehr Freizeit und zu Hause weniger Konflikte.

Probleme nach dem Übertritt an die Sek, wo es Hausaufgaben gibt, seien keine bekannt, heisst es im Bericht. Auch von den Kantonsschulen habe man auf Nachfrage keine entsprechenden Rückmeldungen erhalten. Schülerinnen und Schüler aus Kriens hätten keine Defizite im Vergleich mit jenen aus anderen Gemeinden.

Dass rund ein Drittel der Schulkinder die Lernzeiten kaum oder nie besucht, beunruhigt Buholzer nicht. «Das sind meistens jene, denen die Schule leicht fällt und die nicht auf zusätzliche Hilfe angewiesen sind.» Es gebe auch andere, das falle den Lehrpersonen dann aber auf. Diese könnten entsprechend reagieren und die Kinder enger begleiten.

Dennoch besteht in einigen Punkten Anpassungsbedarf, wie der Wirkungsbericht gezeigt hat:

So gab es Rückmeldungen von Eltern, die bemängelten, sie wüssten nicht mehr, was das Kind in der Schule lerne . «Die Kommunikation mit den Eltern wird unterschiedlich gehandhabt, es braucht hier verbindlichere Instrumente und ein einheitlicheres Vorgehen», sagt Buholzer. Denkbar sei eine digitale Lösung, etwa eine App, mit der die Eltern sehen können, welchen Stoff das Kind gerade durchnimmt. «Der Entscheid steht aber noch aus. Es ist noch unklar, ob wir das wirklich so wollen, und es gibt auch noch technische Fragen zu klären, etwa zur Kompatibilität mit dem bestehenden Lehrer-Office.»

. «Die Lernzeiten dürfen nicht als verlängerte Unterrichtszeit, sondern als Lern- und Übungszeit verstanden werden», sagt Buholzer. Dies zu kommunizieren, sei beispielsweise bei Neueinstellungen zentral. Weiter soll die Unterstützung von Kindern mit Förderbedarf in den Lernzeiten verbessert werden, denn nicht alle können gleich gut selbstständig arbeiten. «Es gibt Kinder, die mehr Begleitung benötigen», sagt Buholzer. Dieses Ziel soll mit den bestehenden Personalressourcen erreicht werden. Die finanzielle Lage der Stadt Kriens ist bekannterweise angespannt. Möglich seien Lösungen wie die Zusammenlegung einer Gruppe mit wenig Begleitungsbedarf mit einer mit mehr Bedarf, damit sich die Lehrpersonen gegenseitig aushelfen können. Weiter könnten Kinder auch Lernzeiten anderer Klassen besuchen.

. «Über Mittag werden künftig keine mehr angeboten, da Schüler, Schülerinnen und Eltern uns gemeldet haben, dass dann die Erholung zu kurz kommt», sagt Buholzer. Die Umfrage zeigte, dass die Kinder und die Eltern längere Lernzeiten von 40 bis 50 Minuten wünschten. Das sei aber keine Option, sagt Buholzer. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass der im Unterricht zu bearbeitende Inhalt längere Lernzeiten verlange. «Zudem ginge das wiederum auf Kosten der Freizeit der Kinder.» Er erklärt sich diesen Umstand so: «Die Kinder freuen sich, dass sie sich in den Lernzeiten treffen können, das ist positiv.» Der «Fokus auf gemeinsames und kooperatives Arbeiten» müsse aber bestehen bleiben.

Ein weiterer Hinweis seitens Lehrpersonen ist, dass die Lernzeit in der 1. und 2. Klasse teilweise nur wenig Sinn mache, weil viele Kinder dafür noch nicht selbstständig genug seien. «Wir werden das im kommenden Schuljahr beobachten», sagt Buholzer. «Es ist denkbar, dass wir die Lernzeiten in diesen Stufen künftig nicht mehr anbieten oder noch gezielter mit Lernspielen arbeiten.»

Eine Wiedereinführung der Hausaufgaben für die jüngsten Schulkinder sei aber kein Thema. «Es ist grundsätzlich den Kindern und Eltern schwierig zu erklären, dass es in der Primar keine Hausaufgaben gebe, in der Sek aber schon», sagt Buholzer. Eine Abschaffung auf der Sekstufe müsse man daher «unter die Lupe nehmen».

Alles in allem gibt es also trotz positiver Umfrageergebnisse noch viel zu tun. Eine erneute Evaluation sei daher mittelfristig sinnvoll, schreibt die Stadt Kriens.