Emmen schafft die klassischen Hausaufgaben ab

Bildung Auch Emmen verzichtet künftig auf Hausaufgaben Ab dem kommenden Schuljahr setzt Emmen das selbstgesteuerte Lernen in der Volksschule um. Dabei orientiert man sich am Krienser Modell – ohne dessen Fehler zu wiederholen. Beatrice Vogel 16.08.2021, 05.00 Uhr

Christoph Heutschi. PD

Was Kriens seit einigen Jahren hat, gibt es nun auch in Emmen: In der Primarschule wird das selbstgesteuerte Lernen eingeführt und damit auf die traditionellen Hausaufgaben verzichtet. Die Emmer Schulkinder wurden bereits im vergangenen Jahr auf die Neuerung vorbereitet: «Während des Unterrichts wurden zwei- bis dreimal pro Woche Sequenzen eingebaut, in denen die Kinder selbst entscheiden konnten, was sie üben oder vertiefen möchten», sagt Christoph Heutschi, Prorektor und zuständig für die Primarstufe.

Ab dem neuen Schuljahr sieht das Unterrichtskonzept Folgendes vor: Neben den nun täglichen Sequenzen während des Unterrichts werden vor oder nach der Schule zusätzliche Lernzeiten angeboten. Deren Umfang beträgt eine Stunde pro Woche, verteilt auf 15 bis 30 Minuten lange Sequenzen an zwei bis vier Schultagen. Die Kinder können dort selbstständig arbeiten – allein oder in Gruppen – und werden von ihren Lehrpersonen begleitet. Heutschi betont:

«Der Besuch der zusätzlichen Lernzeiten ist für alle freiwillig.»

In Emmen werden künftig zusätzliche, betreute Lernstunden angeboten, die für die Lernenden freiwillig sind.

Symbolbild: Lisa Jenny

Im Gegenzug werden die ohnehin umstrittenen, verpflichtenden Hausaufgaben abgeschafft. Was aber nicht heisst, dass Kinder nicht mehr zu Hause lernen dürfen: «Sie können bei den Lehrpersonen auch zusätzliches Arbeitsmaterial anfordern», so Heutschi. Ebenfalls eingestellt wird die Hausaufgabenhilfe der Tagesstrukturen. «Diese war ohnehin eher unbefriedigend, weil keine Lehrpersonen vor Ort waren, die bei Fragen unterstützen konnten.»

Lernzeiten werden auch über Mittag angeboten

Wann genau die zusätzlichen Lernzeiten angesetzt werden, entscheidet jede Lehrperson selbst. Dies kann auch über den Mittag sein. Allerdings hat man in Kriens in einer im Juli publizierten Umfrage festgestellt, dass Lernzeiten über den Mittag nicht ideal sind, weil dann die Erholungszeit fehlt. «Diese Erkenntnis kam für uns zu spät, die Pläne waren bereits gemacht», sagt Christoph Heutschi.

«Wir werden aber die angebotenen Zeiten im Laufe des Schuljahres 2021/22 überprüfen und bei Bedarf aufs nächste Schuljahr hin anpassen.»

Aus den Krienser Erfahrungen gelernt hat man zudem, dass man die Eltern im Prozess mitnehmen muss. So wurden in Emmen die Eltern in den letzten eineinhalb Jahren laufend über den Stand des Projekts informiert. Heutschi: «Wir sind auch darauf sensibilisiert, dass die Eltern wissen wollen, was die Kinder lernen.» Dies ist mit dem Wegfallen der Hausaufgaben nicht mehr automatisch gegeben – was in Kriens teils bemängelt wurde. In Emmen soll dem von Anfang an Rechnung getragen werden. Welches Instrument man dafür wählt, kann jede Lehrperson selbst entscheiden; möglich sind etwa ein Lerntagebuch oder ein Arbeitsportfolio. Reaktionen von Eltern gab es bisher übrigens nicht viele. «Die meisten sind neugierig, nur einzelne äussern Bedenken, weil sie das selbstgesteuerte Lernen nicht aus ihrer eigenen Schulzeit kennen.»

Ein weiteres Risiko, das auch in Kriens thematisiert wurde: Schulisch schwächere Kinder könnten mit dem selbstgesteuerten Lernen Schwierigkeiten haben. Christoph Heutschi findet jedoch, dass die individuellen Lernzeiten für alle Schülerinnen und Schüler eine Chance sein können: «Begabtere Kinder können an eigenen Projekten arbeiten und brauchen weniger Betreuung. Die Lehrperson hat dann mehr Zeit für die Förderung der Schwächeren.»

Fähigkeiten sind im Arbeitsmarkt gefragt

Selbstgesteuertes Lernen wird implizit vom Lehrplan 21 verlangt: Statt reine Wissensvermittlung steht der Erwerb von Kompetenzen wie Lernstrategien oder kooperatives und selbstständiges Arbeiten im Vordergrund – «Fähigkeiten, die auch im Arbeitsmarkt gefragt sind». Des Weiteren hat die Volksschule Emmen das selbstgesteuerte Lernen in ihrer Schulstrategie verankert.

Emmen wird das selbstgesteuerte Lernen übrigens auch auf die Sekundarstufe ausdehnen – zumindest innerhalb des Unterrichts: Die Ausgestaltung betreffend Hausaufgaben und freiwilligen Lernzeiten wird auf das Schuljahr 2022/23 hin geklärt.