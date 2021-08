Bildung Besuche von Musikstunden oder auf dem Bauernhof – so will Kriens die Tagesstrukturen umgestalten Dank eines neuen Projekts sollen Horte vielfältiger werden und mehr Plätze anbieten können. Dieser Ansatz stösst auch in anderen Gemeinden auf Interesse. Stefan Dähler 23.08.2021, 05.00 Uhr

Die Tagesstrukturen und die Schulen sollen enger zusammenarbeiten – und sich vermehrt auch mit Institutionen in den Quartieren vernetzen. Das sieht das Konzept Bildungslandschaften vor, das die Volksschule Kriens lanciert hat. Im beginnenden Schuljahr nimmt dieses nun Fahrt auf. «Wir informieren intern, was Bildungslandschaften bedeuten und wie man ein entsprechendes Netzwerk aufbauen kann», sagt Lukas Kleeb, Leiter Tagesstrukturen Kriens.

Lukas Kleeb, Leiter Tagesstrukturen Kriens. Bild: Stadt Kriens

Im Hort Meiersmatt werden zudem erste Projekte umgesetzt: Bereits im letzten Schuljahr konnten Hortkinder als Pilotversuch in der Betreuungszeit während rund zweier Stunden pro Woche einen Bauernhof in der Nähe besuchen und den Betrieb kennen lernen. «Die Reaktionen seitens Eltern und Kinder waren sehr positiv», so Kleeb. Im neuen Schuljahr werden nun jeden Dienstagnachmittag durch Lehrpersonen der Musikschule Kriens zwei Lektionen Musik und Bewegung angeboten. Dabei ist Flexibilität gefragt, denn wie das Programm aussieht, hänge davon ab, welches Alter, Interessen und Bedürfnisse die Kinder haben.

Kosten sollen nicht steigen

Kleeb betont, dass man erst am Anfang stehe. Weitere Projekte, allenfalls mit der Jugendarbeit, seien in Planung und könnten im Verlauf des Schuljahres gestartet werden. Später sollen auch Angebote in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen hinzu kommen, auch an anderen Hortstandorten. Vorgabe ist, dass die Projekte kostenneutral sind. «Die Musiklehrperson wird für die Lektionen am Dienstagnachmittag von den Tagesstrukturen angestellt, im Gegenzug fallen im klassischen Hort Arbeitsstunden weg», sagt Kleeb. Man habe es so organisiert, dass niemand unfreiwillig Pensen reduzieren müsse.

Einige Krienser Kinder können im Rahmen der Tagesstrukturen neu auch Musikstunden besuchen. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Ziel ist, dass den Hortkindern künftig verschiedene Angebote zur Verfügung stehen, damit sie je nach Interessen eine Auswahl haben. Ein konkreter Zeitplan oder eine Zahl, wie viele Angebote angestrebt werden, bestehe aber nicht. «Ein Netzwerk aufzubauen, braucht Zeit. Und ob ein Angebot zu Stande kommt, hängt auch stark von den Ressourcen ab, die bei den Institutionen in den jeweiligen Quartieren vorhanden sind», sagt Kleeb. Denn man könne nicht einfach Kinder irgendwohin schicken. Es gelte zuvor, Aspekte wie die Sicherheit oder das pädagogische Vorgehen abzuklären. Es handle sich bei den Bildungslandschaftsangeboten aber nicht um Unterricht, betont Kleeb:

«Der Besuch ist für die Kinder freiwillig, sie dürfen auch im Hort bleiben. Es findet keine schulische Wissensvermittlung statt, es gibt auch keine Lernkontrollen.»

Nichtsdestotrotz könnten die Kinder gewisse Kompetenzen erlernen oder sich spezifisches Wissen aneignen.

Betreuung findet vermehrt in Räumen der Schule statt

Dass Schulen und Tagesstrukturen räumlich sowie personell zusammenwachsen, ist nicht neu. So werden in Kriens Räume wie Hauswirtschaftsküchen, eine ehemalige Hauswartswohnung oder Turnhallenfoyers bereits teilweise für die Kinderbetreuung genutzt.

«Solche Lösungen wird es vermehrt geben, da die Zahl der Kinder in den Tagesstrukturen stark zunimmt», sagt Kleeb. 2018 gab es Anmeldungen für 1515 Elemente pro Woche, für das vergangene Schuljahr waren es bereits 2060. «Durch die Nutzung von Schulräumen kann man vieles auffangen, ohne grosse bauliche Massnahmen zu ergreifen.» Auch personell werde bereits zusammengearbeitet. «Man hilft sich gegenseitig aus, wenn es Ausfälle gibt. Oder die Mitarbeitenden der schulergänzenden Tagesstrukturen begleiten auch Schulreisen oder Exkursionen.»

Emmen kennt schon Bildungslandschaften

Neu sind Bildungslandschaften übrigens nicht. In Emmen existiert bereits jene rund um das Schulhaus Meierhöfli, wie die Gemeinde schreibt. Eltern, Lehrpersonen, Spielgruppen, Sozialarbeiter und Vereine tauschen sich aus, und so konnten Angebote geschaffen werden, um Kinder neben dem Unterricht zu fördern oder ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

Die Bildungslandschaft Meierhöfli ist aus dem 2014 gestarteten kantonalen Projekt «Sozialraumorientierte Schulen» entstanden und konnte inzwischen auf weitere Emmer Schulen ausgedehnt werden, so die Gemeinde.

Stadt Luzern strebt ähnliche Lösungen an

Auch die Stadt Luzern zeigt sich interessiert. Sie plant mit dem Projekt «SchulePLUS» eine grössere Neugestaltung des Schulalltags. Ziel: den verschiedenen Bedürfnissen entgegenkommen – einerseits von Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, andererseits von Angeboten wie der Musikschule, Sport- und Jugendvereinen. In diesem Rahmen sei auch die Raumfrage ein Thema, sagt Rektorin Vreni Völkle:

«Das Betreuungsbedürfnis steigt. Bisher haben wir separate Betreuungsräume, doch man muss bei dieser Entwicklung zwangsläufig nach Synergien suchen und Räume flexibler nutzen.»

Auch eine Zusammenarbeit mit Vereinen oder anderen Institutionen ist ein Thema, wenn auch auf andere Weise als in Kriens. «Das Ziel ist, die Schulzeiten zu optimieren und genügend Zeitgefässe für schulergänzende Aktivitäten der Kinder freizuhalten.» Die Projektarbeiten laufen seit gut einem Jahr und die Interessengruppen werden im Rahmen von Partizipationsveranstaltungen angesprochen. Die Umsetzung von «SchulePLUS» beginne frühestens in zwei Jahren.

Auch in Horw sind die Tagesstrukturen nach wie vor «abgekoppelt von der Schule», wie Sozialvorsteherin Claudia Röösli (L20) schreibt. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Tagesstrukturen müsse enger sein, 2022 wolle man das in Angriff nehmen. Ein neues Angebot, das in Richtung Bildungslandschaften geht, ist das freiwillige «Lernen und Spielen» am Mittwochnachmittag. Dort erhalten Kinder Hilfe beim Hausaufgabenlösen – von Mitarbeiterinnen der Abteilung Familie plus/Hausaufgabentreff und Jugendlichen. Weiter bieten Vereine Sport- und Kreativstunden an.