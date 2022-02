Luzerner Schulen organisieren Projekttage zu Geschlechtsidentität

Bildung Angst reduzieren und psychische Gesundheit fördern: Schulen starten Gender-Projekttage Im Rahmen von Projekttagen haben sich mehrere Klassen der Kantonsschule Beromünster und der Sekundarschule Triengen mit Geschlechterrollen und verschiedenen Sexualitäten auseinandergesetzt. Jessica Bamford 06.02.2022, 17.30 Uhr

An der Kanti Beromünster setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Geschlechtsidentitäten auseinander. Bild: Dominik Wunderli (20. Januar 2017)

Am Morgen des ersten Gender-Projekttags an der Kantonsschule Beromünster war das Thema für die Lernenden der 4. Klasse bereits während der Busfahrt zur Schule präsent. «Wir hatten als Hausaufgabe einen Dokumentarfilm von Einstein zum Thema Geschlechteridentität geschaut. Das hat die Diskussion angeregt», erinnert sich Laurenz Pirchl, der Teil der Klasse war, die den Projekttag erleben würde, und Co-Präsident der «Schüler*innenorganisation Beromünster» ist.

Veranlasst hat den Thementag die Deutschlehrerin Laetitia Kiener. Die Idee dazu sei auf den kantonalen Fachschaftstag der Deutschlehrpersonen im Jahr 2019 zurückzuführen. «Mehrere ehemalige Lernende der Kantonsschule Beromünster haben damals angeregt, dass dem Thema Gender im Deutschunterricht mehr Gewicht zukommen sollte», erklärt sie. Einen dieser ehemaligen Schüler – Julian Büchler, der zurzeit Gender Studies in Zürich studiert – fragte sie schliesslich als Experten für den Projekttag an, nachdem Lernende aus ihrer Klasse das Thema aufgegriffen hatten. Ziel des Projekttages war es, die Schülerinnen und Schüler für Themen wie Frauendiskriminierung, verschiedene Geschlechteridentitäten und Sexualitäten zu sensibilisieren.

Mehr Verständnis und ein positiver Effekt auf psychische Gesundheit

«Es war super, einen Überblick über den Themenbereich zu erhalten», sagt Pirchl. «So wurde bei vielen von uns das Verständnis für Personen, die sich weder als Frau noch Mann identifizieren oder nicht heterosexuell sind, grösser.» Dies habe sich auch gezeigt, als sich mehrere Personen geoutet hätten. Pirchl ist sicher:

«Der Tag hat ihnen geholfen, weil sie wussten, dass die anderen Lernenden gut reagieren würden.»

Dies habe einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit dieser Jugendlichen gehabt.

Pirchl ist überzeugt, dass dieser Unterricht allen guttun würde. So wurde von der «Schüler*innenorganisation Beromünster» gefordert, dass jede Klasse an der Kantonsschule Beromünster einen solchen Tag hat. Seither wurden zwei weitere Gender-Projekttage an der Kantonsschule durchgeführt – im April folgen die nächsten. Pirchl wünscht sich von politischer Seite mehr Verständnis:

«Oft werden von der Politik Ideen der Lernenden abgeblockt. Lernende sollen aber über die eigene Bildung mitentscheiden können.»

Nach dem Projekttag war das Thema an der ganzen Schule präsent. Die Lernenden haben die «Schülerorganisation» zu «Schüler*innenorganisation» umbenannt und die Forderung nach Geschlechtsneutralen WCs auf den Tisch gebracht. «Die Rückmeldungen waren sehr positiv», so Kiener.

Plattform, um Fragen zu stellen und Bedenken zu äussern

Auch an der Sekundarschule Triengen wurden im Rahmen einer Projektwoche zum Thema Gesundheit Gender-Workshops durchgeführt. Ein Schüler der Kantonsschule Beromünster hatte seinen Eltern von den positiven Erfahrungen des Projekttags erzählt, woraufhin Julian Büchler auch an der Sekundarschule Triengen engagiert wurde. «Uns war es wichtig, nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit der Lernenden zu behandeln», so die verantwortliche Klassenlehrperson Alexandra Cozzio. Da sei es auf der Hand gelegen, auch Workshops zum Thema Geschlechtsidentitäten und unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen durchzuführen. Nur eine Klasse habe sich nicht vollkommen auf das Thema einlassen können. «Dort wurde der Unterricht dann so umgestellt, dass konkret darüber gesprochen wurde, wie die Jugendlichen denn reagieren würden, wenn sich ein Freund oder eine Freundin outen würde», sagt Cozzio. So sei der Unterricht aus ihrer Sicht trotzdem fruchtbar gewesen.

«Mit denen, die persönlich vom Thema betroffen sind, wurde vorgängig abgeklärt, ob dies für sie in Ordnung ist», so Cozzio. Gerade für jene sei es gut gewesen, eine Plattform zu erhalten, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu äussern.