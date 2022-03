Gemeinden können im Kanton Luzern zwischen drei Sek-Modellen entscheiden: Das getrennte Modell sieht vor, dass Kinder in separaten Klassen unterrichtet werden, die nach Niveau A, B und C unterteilt sind. Im kooperativen Modell werden die Niveaus A/B gemeinsam und Niveau C in einer separaten Klasse geführt. Die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden aber weiterhin in separaten Niveaugruppen unterrichtet. Im integrierten Modell sind alle Klassen gemischt. Wie beim kooperativen Modell werden die Lernenden in gewissen Fächern aber in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet.