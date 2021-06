Kanton Luzern: Viel Geld für fehlerhafte Schulsoftware ausgegeben

Bildung «Halbfertiges Produkt»: Luzerner Schulsoftware ist auch nach jahrelanger Entwicklung noch nicht einsatzbereit Im Sommer 2019 hätten der Kanton und alle Luzerner Gemeinden ein neues Programm zur Schuladministration erhalten sollen. Bereit ist es noch immer nicht. Schulen und Gemeinden sind zunehmend frustriert. Alexander von Däniken 29.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadtschulen Sursee arbeiten seit Spätherbst 2020 mit der fehlerhaften Software Educase. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Die Grundidee finden alle super: In allen Volksschulen der Luzerner Gemeinden und in allen kantonalen Schulen soll ein und dasselbe Administrationsprogramm zum Einsatz kommen. So können Stellenwechsel von Lehrerinnen genauso unkompliziert verwaltet werden wie Klassenlisten, Zusatzunterricht für einzelne Schüler oder Stufenwechsel ganzer Jahrgänge. Doch in den Schulhäusern wächst die Arbeitslast und die Frustration. Und in den Gemeindehäusern stellt man sich zunehmend die Frage, wofür 12 Franken pro Schüler bezahlt werden. Doch von Anfang an.

In vielen Luzerner Gemeinden ist ein über zwanzig Jahre altes Schulverwaltungsprogramm im Einsatz, das einmal von einem findigen Rektor erfunden worden ist. Grössere Gemeinden setzen auf Scolaris, ein neueres Programm, aber auch nicht perfekt. Der Verband der Luzerner Gemeinden und die Dienststelle Volksschulbildung haben sich darum Mitte 2011 geeinigt, sich eine einheitliche Software-Lösung zu beschaffen. Im November 2016 bewilligte der Kantonsrat mit Botschaft B34 das «Dekret über einen Sonderkredit für die Beschaffung, den Aufbau und den Betrieb einer Schuladministrationssoftware für die Volksschulen des Kantons Luzern».

Kanton und Gemeinden teilen sich Kosten

Der Regierungsrat vergab schon zuvor nach öffentlicher Ausschreibung den Auftrag an die Base-Net AG in Sursee. Das Produkt namens Educase kostet 7,68 Millionen Franken. Davon zahlt der Kanton die Hälfte für die Lizenz, Wartung für zehn Jahre und zentrale Projektkosten. Die übrigen Kosten von rund 3,9 Millionen Franken übernehmen die Gemeinden. Vereinbart wurde ein Betrag von 12 Franken pro Schüler. Alle 80 Luzerner Gemeinden sind gesetzlich zu dieser Zahlung verpflichtet. Im Sommer 2019 hätte das Programm flächendeckend eingesetzt werden sollen. Doch es läuft erst in rund 30 Gemeinden. Und das mehr schlecht als recht.

Philipp Calivers leitet die Stadtschulen Sursee, die seit Spätherbst 2020 mit Educase arbeiten. «Es gibt noch zu viele Probleme, auch unerklärliche», sagt Calivers. Das Anzeigen einer Schülerliste könne mal zehn, mal zwanzig Minuten dauern. Und das Programm sei eigentlich mit dem kantonalen Datenregister Lureg verbunden, verfüge also zum Beispiel über die korrekten Geburtsdaten der Lehrpersonen. Trotzdem komme es manchmal vor, dass der Geburtstag einer Lehrperson falsch angezeigt werde. Für Funktionen wie das Filtern von Klassen nach bestimmten Kriterien seien zu viele Klicks nötig. «Das Arbeiten mit der Software ist für uns zeitlich und nervlich sehr belastend», sagt Calivers. Schliesslich müsse jeder Fehler an die Base-Net AG rapportiert werden.

Müsste der Surseer Rektor den Fortschritt der Software bewerten, so habe dieser im letzten Herbst 20 Prozent betragen und sei jetzt erst bei 50 Prozent. Das sei eindeutig ein zu tiefer Wert. Die Dienststelle Volksschulbildung wisse um die Probleme und nehme diese auch ernst, sagt Calivers. «Aber offensichtlich hat die Software-Firma den Aufwand grob unterschätzt.» Er fordert nun, dass bis Ende Jahr die Grundfunktionen zu 70 Prozent gut nutzbar sind. «Sonst sollte die Reissleine gezogen werden.»

Adressänderung erst am ersten Arbeitstag möglich

Auch Pirmin Hodel kennt die Probleme. Der Präsident des Luzerner Schulleiterverbands und Rektor der Volksschulen Willisau sagt:

«Es kann nicht sein, dass die Schulen ein halbfertiges Produkt ausgeliefert bekommen.»

Darunter würde die eigentliche Arbeit leiden. Willisau selbst zähle zu jenen Gemeinden, in denen die Software noch nicht eingesetzt wird. Aber unter den Schulleitern sei sie ein grosses Thema. Das Programm bremse den Schulalltag aus. Wenn eine Lehrperson ihren Arbeitsort von einer Gemeinde in die Nachbargemeinde verlegt, dann könne zum Beispiel die neue Schule die Adressdaten erst am ersten Arbeitstag ins System einpflegen. Oder wenn sieben Schüler neu Deutsch als Zweitsprache brauchen, dauere es eine halbe Stunde, bis die Software das entsprechend vermerkt hat.

Eine vermeintlich einfache Lösung bereite damit grosse Probleme. Die Gemeinden und die Dienststelle Volksschulbildung würden die Schulen bestmöglich unterstützen, aber irgendwann müsse man sich schon fragen, ob es den Aufwand noch wert sei. «Die Gemeinden zahlen schliesslich seit drei Jahren 12 Franken pro Schüler für ein Programm, das im Moment fast nichts bringt.» Wie Philipp Calivers zieht Pirmin Hodel einen Übungsabbruch in Betracht, sollte sich in den nächsten Monaten nichts ändern: «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.»

Stadt Luzern will erst umsteigen, wenn Software «tadellos einsatzfähig» ist

Sehr skeptisch ist auch Vreni Völkle, Rektorin der Stadtluzerner Volksschule. Die Administration verwaltet über 6000 Lernende und mehr als 1000 Mitarbeitende. Die Stadtschulen führen alle Angebote der Volksschule inklusive weit ausgebauten Tagesstrukturen und einem differenzierten Schulunterstützungsangebot. Auch die Stadt habe noch nicht auf Educase umgerüstet. «Das werden wir erst dann machen, wenn die Software tadellos einsatzfähig ist und auch die notwendig werdenden Zusatzprogramme funktionieren. Ein Doppelsystem mit zwei Softwareprogrammen über unbestimmte Zeit zu fahren, kommt nicht in Frage.»

Mit Blick auf die hohe Komplexität der zentralen Schulverwaltung in der Stadt, aber auch mit Blick auf die hohen finanziellen Abgeltungen, die für das neue Programm geleistet werden, ist Völkle besorgt. Ein Übungsabbruch dürfe nicht ausgeschlossen werden.

Die Software-Probleme erreichen jetzt auch die Politik. Der Megger Gemeindepräsident und GLP-Kantonsrat Urs Brücker verlangt mittels einer Anfrage vom Regierungsrat Antworten auf Fragen wie: Findet der Roll-out an die verbleibenden Gemeinden unter diesen Umständen weiterhin statt? Brücker betont, dass er den Vorstoss im Namen vieler Gemeindevertreter eingereicht hat.

«Jetzt braucht es Klarheit.»

Das kantonale Bildungs- und Kulturdepartement beantwortet mit Verweis auf Brückers Vorstoss gegenüber unserer Zeitung noch keine Fragen. «Wir arbeiten gemäss Terminplan unter Hochdruck mit dem Lieferanten zusammen und streben eine gute Lösung für alle Volksschulen an», so Mediensprecherin Regula Huber. Dieser Aussage schliesst sich auch die Base-Net AG an. Die Surseer Software-Entwicklerin verweist – wohl nach Absprache mit dem Kanton – ebenfalls auf Brückers Anfrage.