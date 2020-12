Bildung im Wandel 80 Kinder in einer Klasse – ein neues Buch beleuchtet die Anfänge des Schulwesens in Kriens Der Krienser Jürg Studer hat ein Buch über die Geschichte der Krienser Schulen verfasst. Eine Nebenrolle spielte dabei auch der bekannte Pädagoge Heinrich Pestalozzi. Stefan Dähler 01.12.2020, 18.44 Uhr

Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass eine Schulklasse einst aus über 80 Kindern bestand – und die Lehrer vom Volk gewählt werden mussten. Ein Einblick in diese Zeiten bietet das Buch «220 Jahre Schule Kriens», das soeben erschienen ist. Autor ist der ehemalige Geschichts- und Sportlehrer Jürg Studer (73), der sich mit der Krienser Geschichte sehr gut auskennt und zuvor schon vier historische Bücher verfasst hat. Zu seiner Motivation sagt er:

«Die Leute haben Freude an den Büchern, vor allem an den alten Fotos.»

Und alte Fotos gibt es auch im neuen Werk in Hülle und Fülle. Zahlreiche Klassenfotos aus unterschiedlichen Jahrzehnten hat Studer zusammengetragen – und auch die meisten Namen der abgebildeten Kinder und Lehrpersonen herausgefunden. «Hierbei hatte ich Hilfe von Leuten, die in Kriens zur Schule gegangen sind. Sie haben mir die Fotos zur Verfügung gestellt und sich an der Namensrecherche beteiligt», so Studer.

Hier ein altes Foto einer 1. Klasse im Schulhaus Brunnmatt aus dem Schuljahr 1953/54. In der untersten Reihe (vierter von links) ist Buchautor Jürg Studer zu sehen. Bild: PD

Informationen über die Schulgeschichte selbst fand Studer im Staatsarchiv und in der Schrift «Kleine Krienser Schulgeschichte» des ehemaligen Rektors Hans Schmid. Die Recherche erschwert hat, dass das Krienser Schularchiv im Amlehn 1988 überschwemmt und grösstenteils zerstört wurde.

Krienser Pionier hat bei Pestalozzi in Yverdon gearbeitet

Melchior Schnyder auf einer alten Zeichnung. Bild: PD

Als Pionier der Krienser Volksschule gilt Melchior Schnyder (1774-1858), der Sohn des Pächterpaars im Schloss Schauensee und gelernter Gärtner. Als solcher arbeitete er drei Jahre im Lehrerseminar des Pädagogen Heinrich Pestalozzi in Yverdon und durfte in seiner Freizeit an der Ausbildung teilhaben, ehe Schnyder 1808 nach Kriens zurückkehrte. Ab 1809 unterrichtete er im Pfrundhaus am Kirchrainweg 3 bei der Galluskirche, das heute unter Denkmalschutz steht. 1810 gründete er eine Schülerbibliothek, wie Studer im Buch schreibt.

Zuvor existierte in Kriens kaum ein entwickeltes Schulwesen. Seelsorger unterrichteten während des Winters. In der Zeit der Helvetik (1798-1803) erhielt die Bildung eine grössere Bedeutung. Das Direktorium der Helvetik befand, dass sämtliche Gemeinden eine Schule eröffnen müssen. «Bei der Umsetzung haperte es jedoch gewaltig», sagt Studer:

«Es gab weder Schulhäuser noch das Geld, um welche zu bauen. Auch ausgebildete Lehrer fehlten.»

Die Gemeinde Kriens stellte ab 1800 Lehrer an, die es jedoch jeweils nicht lange aushielten. Sie beklagten sich über den tiefen Lohn oder darüber, dass sie das Holz zur Heizung der Schule selbst bezahlen mussten. Unterrichtet wurde nur im Winterhalbjahr, im Sommer halfen Kinder bei Landarbeiten mit.

Wo der Unterricht in den ersten Jahren stattfand, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie viele Kinder diesen effektiv besucht haben. Der damalige Erziehungsrat des Kantons habe Kriens dann aber angehalten, bessere Räume zu finden. Aus diesem Grund wurde das um 1500 erbaute Pfrundhaus aufgestockt und ausgebaut, die Gemeinde stellte wie erwähnt 1809 Melchior Schnyder als Lehrer an. Dank dessen pädagogischen Qualitäten galt die Krienser Schule bald als Musterschule.

Buchautor Jürg Studer vor dem Pfrundhaus, der ersten bekannten Unterrichtsstätte in Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 23. November 2020)

1828 wurde eine zweite Klasse gegründet und ebenfalls im Pfrundhaus untergebracht. Die Gemeinde zählte damals rund 2100 Einwohner. Ein grosser Schritt war das neue kantonale Erziehungsgesetz 1830, das sechs Jahre Primarschule vorschrieb und Sommerschulen für Schulbeginner, also eine Art Vorstufe zum Kindergarten. Die Sek galt als weiterführende Schule und war damit freiwillig.

Viele Absenzen, grosse Klassen, müde Kinder

Danach nahmen die Schülerzahlen stark zu, so dass im Obernau 1833 eine weitere Klasse eröffnet wurde, ebenfalls in einem umgenutzten Haus. Der Entscheid fiel auf diesen Standort, damit die Kinder aus den Gebieten Hergiswald oder Lehn einen etwas weniger langen Schulweg hatten. 1836 kam eine weitere Klasse im Gebiet Gallusstrasse dazu.

Damals unterrichteten in Kriens vier Lehrer jeweils bis zu über 80 Kinder. Wobei es oftmals Absenzen gab, denn Bauern benötigten die Hilfe der Kinder auf dem Hof, viele Leute waren arm. Wie ging es damals in den Klassenzimmern zu und her? «Dazu habe ich keine Erfahrungsberichte gefunden», sagt Studer. «Aber man kann sich vorstellen, dass es für die Lehrer sehr anspruchsvoll gewesen ist, es haben sicher längst nicht alle Kinder aktiv teilgenommen.» Teils dürften diese aufgrund der langen Schulwege oder der Arbeit zuhause auch sehr müde gewesen und in Unterricht eingeschlafen sein.

Melchior Schnyder starb vor der Verwirklichung seines Plans

Melchior Schnyder unterrichtete noch bis 1852, danach ging er in den Ruhestand. Der Schulraum blieb stets knapp. Darum wollte er der Gemeinde einen Geldbetrag schenken, um ein richtiges Schulhaus hinter der Galluskirche zu errichten, wo heute das Kirchbühl steht. Die Idee scheiterte jedoch und Schnyder zog sein Angebot enttäuscht zurück. Die Eröffnung des Dorfschulhauses 1867 erlebte er nicht mehr, schreibt Studer im Buch. Dieses enthielt sechs Klassenzimmer, die Abwartswohnung, die Gemeindekanzlei sowie das Gemeindearchiv. Das war damals durchaus üblich, auch in Horw etwa waren Schule und Teile der Gemeindeverwaltung im selben Gebäude untergebracht.

So sah das 1900 eröffnete Kirchbühl-Schulhaus früher aus. Das Bild dürfte aus den ersten Jahren nach der Fertigstellung stammen, denn 1909 wurde bereits ein Anbau erstellt. Bild: PD

1896 baute die Gemeinde Kriens neben dem Dorfschulhaus die erste Schulturnhalle. Weitere Schulhäuser folgten 1900 (Kirchbühl 1) und 1909 (Obernau). Damals wuchs die Bevölkerung aufgrund der in Kriens ansässigen Industriebetriebe stark. Der Schulraummangel blieb aber weiterhin ein Thema, daher wurde bis 1900 weiterhin auch im Pfrundhaus unterrichtet. Den ersten Kindergarten eröffnete die Gemeinde übrigens erst 1952 im Schulhaus Brunnmatt. Zuvor gab es private, etwa von der Firma Bell, oder kirchliche, geführt von den «Menzinger Schwestern». 1968 schliesslich übernahm die Gemeinde alle Kindergärten.

Lehrer-Volkswahl wurde erst 1963 abgeschafft

Wie eingangs erwähnt, wurden Lehrpersonen ursprünglich noch vom Volk gewählt und mussten sich wie heute die Stadt- und Einwohnerräte alle vier Jahre bestätigen lassen. Die Schulpflege bot die Kandidaten zu Lehrproben auf, bei denen «Anstelligkeit, Manieren, Stimme, Gemütsrichtung, der Ton und der Takt der Unterrichtsweise geprüft wurden», heisst es im Buch. Dabei kam es auch zu Kampfwahlen. 1963 fand die letzte Wahl durch das Volk statt, danach wurden Lehrer durch die Schulpflege und seit 2008 vom Rektor gewählt.

Jürg Studer: 220 Jahre Schule Kriens, 2020, Brunner Verlag. Erhältlich ist das Buch unter anderem hier: Papeterie Kriens, BuK, Iff Schuhkultur, Café Siesta und Mode Marco.