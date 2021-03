Die Sekundarschulen im Kanton Luzern kennen verschiedene Niveaus. Die höchsten Anforderungen werden an Schülerinnen des Niveaus A gestellt, während Schüler in Klassen oder Fächern mit Niveau C grundlegende Anforderungen erfüllen müssen. Beim getrennten Modell werden die Schülerinnen und Schüler in nach Niveau A, B und C getrennte Klassen aufgeteilt. Beim kooperativen Modell werden die Schüler in einer Stammklasse mit Niveau A/B und in einer Stammklasse mit Niveau C unterrichtet. Noch einen Schritt weiter geht das integrierte Modell, welches die Schüler aller Niveaus in einer Stammklasse vereint. Sowohl beim kooperativen wie auch beim integrierten Modell werden die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet. (rt)