Bildung Mehr Zeit für Systemwechsel bei Berechnung von Volksschulbeiträgen Die Luzerner Regierung schlägt vor, dass die Pro-Kopf-Beiträge des Kantons Luzern an die kommunalen Volksschulen neu berechnet werden sollen. Für den Verband Luzerner Gemeinden und die Mehrheit der Gemeinden kommt der Systemwechsel zu früh. Und: Sie wollen bei der Festlegung der Berechnungsgrundlagen mitwirken. 07.12.2020, 10.43 Uhr







Boris Bürgisser

(sda) Dies meldeten Verband und Gemeinden im Rahmen der Vernehmlassung zurück, wie die Luzerner Staatskanzlei am Montag mitteilte. Der Regierungsrat schlage deshalb vor, den Systemwechsel zwei Jahre später vorzunehmen. Also im Januar 2024. Zudem soll die Volksschuldelegation - bestehend aus Vertretungen der Gemeinden - in die weitere Vorbereitung der Umsetzung einbezogen werden.