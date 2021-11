Bildung Volksschule der Stadt Luzern plant ohne fixe Tagesschule – das bestehende System soll nur leicht angepasst werden Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollen die Stundenpläne frühzeitig festgelegt werden. Eine grössere Änderung des Tagesstruktur-Systems ist dagegen nicht geplant. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 11.11.2021, 18.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hort im Schulhaus Felsberg. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. April 2016)

Eltern können wählen, an welchen Tagen zu welchen Zeiten ihre schulpflichtigen Kinder die Tagesstrukturen besuchen. So sieht es das aktuelle Betreuungsmodell vor. Die Stadt Luzern muss aber aufgrund einer GLP-Motion «einen Planungsbericht mit konkreten ersten Schritten hin zur Einführung von Tagesschulen» ausarbeiten, so der Wortlaut des Vorstosses. Ziel ist, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Denn für die Eltern ist das Anmeldeprozedere kompliziert. Und wegen Platzknappheit an Spitzentagen besteht keine Garantie, dass die Betreuung stets gewährleistet werden kann.

Nun hat die Volksschule einen ersten Entwurf für ein neues Modell erarbeitet, wie die Stadt mitteilt. Dieser sieht wenig Änderungen vor. So soll das aktuelle, sogenannt additive Tagesstrukturmodell beibehalten werden. Es sind folgende Änderungen geplant:

Die Unterrichtszeiten werden für mehrere Jahre fix festgelegt. Die Eltern wissen dadurch frühzeitig, wie der Stundenplan ihrer Kinder aussieht. Heute müssen sie ihre Kinder für die Tagesstrukturen anmelden, bevor sie den Stundenplan kennen.

Die Mittagspause soll um 15 Minuten verlängert werden, damit Essen, Erholung, Bildungsangebote und individuelle Lernzeiten am Mittag mehr Platz haben. Heute dauert sie 2 Stunden.

Einmal pro Woche wird ein Projektnachmittag eingeführt, um das fächerübergreifende Lernen zu fördern oder ein Thema vertieft zu behandeln. An diesem Tag gibt es nur eine kurze Mittagspause von eineinhalb Stunden. Es gibt dadurch nicht mehr Stunden, sondern eine Umverteilung der Lektionen.

Die Vorschläge sind auf folgender Basis entstanden: Eine Evaluation empfahl, das additive Modell weiterzuentwickeln. Weiter zeigte eine Umfrage 2020, dass die Eltern mit diesem grundsätzlich zufrieden sind. Im letzten Frühling hat die Volksschule zudem Elternräte, Kinderparlament, Schul- und Betreuungsleitungen, Lehr- und Betreuungspersonen, die Pädagogische Hochschule sowie Vertretungen der Wirtschaft befragt. Zudem seien verschiedene Tagesschul-Modelle diskutiert worden.

Fixe Horttage sind vorerst kein Thema

Im Raum stand etwa das abgestufte Zürcher Modell. Gegenüber diesem zeigte ein Teil der Eltern bei der Umfrage eine gewisse Offenheit. Es sieht vor, dass Kinder an Tagen mit Nachmittagsunterricht automatisch für den Mittagstisch angemeldet sind, wobei eine Abmeldung möglich ist. Vreni Völkle, Rektorin der Volksschule Stadt Luzern, betont, dass man sich nicht aktiv gegen dieses Modell entschieden habe:

«Unser Vorschlag ist ein Kompromiss, der aus den Diskussionen zu verschiedenen Modellen heraus entstanden ist. Dieser ermöglicht den Eltern, sich einerseits familienintern und andererseits mit ihren beruflichen Verpflichtungen besser zu organisieren.»

Ebenfalls im Raum stand aufgrund eines SP-Vorstosses eine kürzere Mittagspause. Nun schlägt die Volksschule das Gegenteil vor. Wieso? «Es soll vermehrt möglich sein, am Mittag neben Erholung und Verpflegung auch andere Angebote wie die Musikschule, Ateliers in Kunst oder Tanz und Bewegung, Theater, Sporttrainings etc. zu besuchen oder Aufgaben zu erledigen», sagt Völkle.

Vor dem Projektnachmittag dagegen wird die Mittagspause kürzer sein. Für viele Kinder reicht die Zeit wohl nicht mehr, um zu Hause zu essen. Kann die Volksschule genug Hortplätze zur Verfügung stellen? «Das wird eine Herausforderung», sagt Völkle. «Wir müssen die Räume vermehrt flexibel nutzen, etwa Mittagessen auch in einer Aula oder einem Mehrzweckraum anbieten, oder gestaffelte Essenszeiten einführen.» Weiter seien die Projektnachmittage je nach Stufe an einem anderen Wochentag geplant, um die Kapazitäten zu verteilen.

Der Entscheid ist noch nicht gefallen

Der Entwurf geht nun nochmals in eine «breite Konsultation mit den Anspruchsgruppen», so Völkle. Danach erfolgen allenfalls Anpassungen oder eine Konkretisierung. Daraufhin entscheidet der Stadtrat, ein Bericht und Antrag ans Parlament folgt voraussichtlich im Sommer 2022. Die Umsetzung wäre allenfalls ab Sommer 2024 möglich.

Was ist mit dem Pilotversuch mit einem Tagesschul-Modell, wie er letztes Jahr noch angekündigt worden ist? «Das hängt nun von den Rückmeldungen ab», sagt Völkle. Werde der Entwurf gut aufgenommen, könne die Umsetzung ohne Versuch flächendeckend vorgenommen werden, da das bestehende Modell «nicht revolutioniert, sondern nur optimiert wird». Verlangt die Politik mehr Änderungen, würde ein Pilotversuch mit einem neuen Modell Sinn machen.