Musikschulen im Kanton Luzern müssen 500 Fachbelegungen aufweisen

Bildung Von 30 auf 20 Musikschulen: Diese Fusionen sind im Kanton Luzern geplant Weil die Musikschulen im nächsten Schuljahr mehr Fachbelegungen vorweisen müssen, schliessen sich im Kanton mehrere zusammen. Die Fusionen seien gemäss dem Beauftragten der Musikschulen «auf gutem Weg» – und müssen nun noch vom Stimmvolk abgesegnet werden. Fabienne Mühlemann 11.11.2021, 05.00 Uhr

Bis zum Schuljahr 2022/2023 müssen die Musikschulen im Kanton Luzern statt der bisherigen 200 Fachbelegungen neu eine Minimalgrösse von 500 Fachbelegungen aufweisen, um weiterhin von Beiträgen zu profitieren (wir berichteten). Zurzeit beteiligt sich der Kanton mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Beitrag von 1075 Franken pro Fachbelegung an den Kosten der Musikschulen. Besucht eine Schülerin oder ein Schüler beispielsweise Klavier- und Gesangsunterricht, ergibt dies zwei Fachbelegungen.

Kleinere Musikschulen müssen sich grösseren anschliessen, um genug Fachbelegungen aufzuweisen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Als Folge der Aufgaben- und Finanzreform soll es künftig nur noch 20 Musikschulen geben. Im aktuellen Schuljahr sind es im Kanton Luzern 30 Musikschulen. Kleinere Schulen sind also zum Handeln gezwungen.

Zum Teil sind die Planungsarbeiten für Fusionen schon weit fortgeschritten: Im oberen Wiggertal planen die Musikschule Pfaffnau-Roggliswil-St. Urban, die regionale Musikschule Reiden sowie die Musikschule Wiggertal-Hürntal eine gemeinsame Zukunft. Die Musikschulen der Gemeinden Nottwil, Hildisrieden und Rain schliessen sich voraussichtlich der Musikschule Oberer Sempachersee an. Weiter ist geplant, dass sich die Musikschule Triengen Richtung Michelsamt orientiert. Im Hinterland werden voraussichtlich die Musikschulen Hergiswil-Menznau, Region Schötz und Luzerner Hinterland mit der Musikschule Region Willisau fusionieren.

Grosser Zusammenschluss im Hinterland

Pirmin Hodel, Beauftragter der Musikschulen im Kanton Luzern, sieht die Umsetzung auf gutem Weg. Ihm sei bis auf eine Ausnahme keine Musikschule bekannt, welche künftig zu klein sein werde: Die Musikschule der Seegemeinden Weggis, Vitznau und Greppen erreiche die erforderliche Anzahl Fachbelegungen nicht ganz. Aufgrund von «geografischen, strukturellen beziehungsweise organisatorischen Gründen» sei ein entsprechendes Gesuch bereits bewilligt worden, so Hodel.

Damit die geplanten Fusionen Tatsache werden, muss das Stimmvolk der anschliessenden Gemeinden seine Zustimmung geben, so zum Beispiel beim grossen Zusammenschluss von vier Musikschulen im Hinterland. Involviert sind insgesamt zehn Gemeinden, welche zwischen Ende November und Mitte Dezember abstimmen lassen. «Vor der Abstimmung wurden die Statuten und das Reglement den Gemeinden zur Vernehmlassung zugestellt. Nun entscheiden die Bürgerinnen und Bürger jeder Gemeinde, ob ihre Musikschule sich jener der Region Willisau anschliessen will», erklärt Irma Schwegler, Präsidentin der Musikschule Region Willisau.

Sie blickt dem Zusammenschluss sehr positiv entgegen. «Wir hatten mit einigen Musikschulen schon vorher Kontakt, durch die neuen Vorgaben macht eine Fusion durchaus Sinn.» Damit werde eine grosse Musikschule geschaffen, wodurch man zu einem attraktiven Arbeitgeber werde.

«Lehrkräfte können nun mit grösseren Unterrichtspensen rechnen. Damit reduzieren sich ihre Mehrfachanstellungen, welche sehr zeitaufwendig sind.»

Durch den grossen Zusammenschluss werde sich allerdings auch die Koordination innerhalb der Musikschule etwas verändern, da mehr Personen Mitspracherecht hätten.

Angebot für Lernende wird grösser

Ideal sei, wenn die Lernenden von der Umstrukturierung nichts merken. «Der Unterricht und auch Konzerte werden immer noch in den Dörfern stattfinden», sagt Schwegler. Hingegen werde das Angebot grösser. «So kann auch Unterricht für speziellere Instrumente angeboten werden und es gibt mehr Ensembles, denen sie sich anschliessen können. In diesen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die Lernenden ein paar Dörfer weiter reisen müssen.» Sie betont, dass Willisau den anderen Musikschulen nicht dirigieren wolle, was sie zu tun haben, wie einige Gemeinden zu Beginn befürchteten. «Es soll ein Miteinander werden. Daher wurden alle Gemeinden von Anfang an einbezogen», so die Willisauer Stadträtin.

Gemäss Ursin Villiger, Verbandspräsident der Musikschulen Kanton Luzern, wurden die kantonalen Vorgaben mehrheitlich gut akzeptiert. Der Verband habe nur wenige Anfragen erhalten. «Natürlich ist die Verankerung der Musikschulauftritte und des Unterrichts vor Ort sehr wichtig. Andererseits bringt eine Vereinheitlichung des Fächerangebots, von Tarifen und dem Anmeldeprozess eine grössere Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Administration und der Musikschulleitung», so der Rektor der Musikschule Kriens.

Auch er betont, dass Lehrpersonen mittel- und langfristig von grösseren Unterrichtspensen profitieren können. «Und Ensembles wie Jugendmusiken, Streichorchester oder Jugendchöre können sich zusammenschliessen und in einer grösseren Formation an einem vielfältigeren Klang und erweiterter Literatur erfreuen.»