Bildung Wenig bis keine Hausaufgaben: Immer mehr Gemeindeschulen im Kanton Luzern passen ihre Praxis an Pädagogen bezweifeln zunehmend den Nutzen von täglichen Hausaufgaben. Alternativ dazu werden selbstständiges Lernen und Vertiefen des Schulstoffs in den Unterricht integriert. Susanne Balli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Kriens erweckte vor zweieinhalb Jahren schweizweites Aufsehen, als sie auf der Primarschulstufe die klassischen Hausaufgaben abschaffte. Stattdessen wurden obligatorische und freiwillige Lernzeiten in den Unterricht integriert. Das Pilotprojekt ist mittlerweile abgeschlossen, die Resultate der Evaluation sollen nächstens veröffentlicht werden. Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens, sagt auf Anfrage: «Wir werden nach den Fasnachtsferien detailliert über die Evaluation informieren.» Er könne aber so viel vorneweg nehmen:

«Im Grossen und Ganzen haben uns die Resultate in unserer Absicht bestätigt.»

In einigen offenen Fragen wolle man auch noch Optimierungen vornehmen.

Dass der Nutzen von Hausaufgaben auf der Primarstufe an immer mehr Schulen angezweifelt wird, beobachtet Pirmin Hodel, Präsident des Schulleiterinnen- und Schulleiterverbands der Volksschulen des Kantons Luzern. Er sagt:

«Es entspricht mittlerweile der Haltung von vielen Gemeindeschulen, sehr zurückhaltend mit Hausaufgaben zu sein.»

Die Schule sei in den letzten Jahren strenger geworden, die Anzahl der Lektionen habe zugenommen. Pirmin Hodel sagt: «Freizeitaktivitäten der Kinder wie Sport und Musik müssen neben der Schule auch noch Platz haben. Das haben viele Gemeindeschulen erkannt.»

Willisau: Mehrere Tage Zeit für Hausaufgaben

Hodel, der Rektor der Volksschule Willisau ist, erklärt weiter: «An der Schule Willisau werden zwar immer noch Hausaufgaben verlangt, aber deutlich weniger als früher.» Zudem werden nicht täglich Hausaufgaben erteilt, sondern sogenannte Wochenhausaufgaben. «Dadurch lernen die Kinder, ihre Zeit selber einzuteilen.» So könne auch auf die Freizeitaktivitäten der Kinder Rücksicht genommen werden.

Dennoch glaubt Hodel, dass gut gestellte Hausaufgaben zur Selbstständigkeit beitragen und einen positiven Effekt haben können. Wichtig sei, dass Hausaufgaben individualisiert würden, das heisst, dass nicht alle Kinder dieselben Aufgaben erhalten, sondern solche, die ihrem Wissensstand angepasst und sinnvoll sind.

Die Hausaufgabenpraxis sei flächendeckend ausgewertet worden. Laut Hodel wurden in Willisau alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen befragt, wie zufrieden sie damit sind. «Die Mehrheit befand, die Hausaufgaben seien im Rahmen. Etwa 20 Prozent meinten, es sei zu viel», sagt Hodel.

Rain und Hildisrieden: Lernstudios und hausaufgabenfreie Wochen

Wie die Schule Willisau sehen auch die Schulen Rain und Hildisrieden grösstenteils von täglichen Hausaufgaben ab. Martin Flückiger, Leiter Integrierte Sekundarschule und administrativer Leiter Kindergarten/Primarschule im Schulkreis Rain und Hildisrieden, sagt auf Anfrage:

«Die Lehrpersonen erteilen den Schülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe zwar noch Aufgaben. Es wird aber regelmässig Zeit während des Unterrichts zur Verfügung gestellt, um diese zu lösen.»

In diesen sogenannten Lernstudios üben die Sekschüler während vier bis fünf Lektionen selbstgesteuertes Lernen. Sie planen die Aufgaben selber ein. Ein Anteil der Lektionen gewisser Fächer sei im Lernstudio integriert. «So finden zum Beispiel in der integrierten Sek von den fünf Lektionen Mathematik effektiv nur vier Lektionen in der Lerngruppe statt. Die fünfte Lektion ist Teil des Lernstudios, in welchem die Schüler selber Themen vertiefen und bearbeiten, und zwar dort, wo es nötig ist», sagt Flückiger. Dies müsse dann auch nicht zwingend Mathematik sein.

Die häufigste Art von Aufgaben sind in Rain und Hildisrieden ebenfalls Wochenhausaufgaben. Flückiger ergänzt:

«Und auf der Primarstufe gibt es regelmässig hausaufgabenfreie Wochen.»

Hausaufgaben im klassischen Sinn sieht er eher als ein Auslaufmodell. «Mit dem Lehrplan 21 sind immer häufiger auch die Nachmittage mit Schulunterricht besetzt.» Die schulische Belastung sei für die Kinder höher geworden. «Auf der Sekstufe ist es leider auch so, dass der Anteil der musischen Fächer abgenommen hat. Der Unterricht ist sehr kopflastig. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kinder in ihrer Freizeit genügend Zeit für einen Ausgleich, zum Beispiel mit Musik oder Sport, finden.»

Lehrerverband: Verhältnisse zu Hause entscheidend für den Lernerfolg

Auch Alex Messerli, Präsident des Lehrerinnen- und Lehrerverbands Kanton Luzern, beobachtet die zunehmende Zurückhaltung der Schulen beim Erteilen von Hausaufgaben. Auf der einen Seite entwickle sich die Hausaufgabenpraxis ständig weiter.

«Und auf der anderen Seite sind es wohl die problematischen Seiten der Hausaufgaben, welche die Gemeindeschulen dazu bringen, Hausaufgaben gezielter einzusetzen.»

Denn wie die Pandemie exemplarisch gezeigt habe, seien die Verhältnisse zu Hause ein entscheidender Faktor für den Lernerfolg. «Bei den Hausaufgaben ist es genauso», sagt Messerli. «Wenn Lernende zu Hause genügend Unterstützung bekommen und andere gar keine, öffnet das die Schere der Bildungschancen.»

Gerade auch im Zusammenhang mit Corona ist laut Messerli das Thema Hausaufgaben aktuell. Dabei gehe es um die Frage, wie Lernprozesse ausserhalb des Präsenzunterrichtes in Gang gehalten werden können. «Alle, inklusiv der Eltern, sind froh, wenn die Hausaufgaben laufen und sich eine Praxis bewährt. Manchmal schafft Kontinuität auch Sicherheit.»