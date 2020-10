Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann nimmt Stellung zur Maskenpflicht an Luzerner Schulen – bereits zehn Klassen in Quarantäne Maskenpflicht im Sportunterricht an Berufsschulen sowie Ausdehnung auf Sekschüler und Untergymnasien: Mit einer rigorosen Maskenpflicht will der Luzerner Bildungsdirektor verhindern, dass die Schulen wieder auf Fernunterricht umstellen müssen. Dominik Weingartner 21.10.2020, 19.43 Uhr

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann. Philipp Schmidli

Ab Montag gilt in Luzerner Schulen eine weitgehende Maskenpflicht. Laut Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann sind an den Sekundarschulen 9300 Schülerinnen und Schüler betroffen. An den Untergymnasien kommen 1500 dazu. Bereits jetzt müssen 4000 Schülerinnen und Schüler an den Obergymnasien in der Schule Masken tragen, ebenso 14'000 Lernende an den Berufsfachschulen.

Grund für die Massnahme sind die «massiv steigenden Zahlen der zweiten Welle», so Schwerzmann. «Da lohnt es sich, schneller hart durchzugreifen, die Ansteckungsketten zu unterbrechen, um die Welle abzuflachen», sagt der Bildungsdirektor. Zwar lägen die Hauptinfektionsherde im privaten Bereich. Aber: «In der Schule wollen wir insbesondere die Quarantäne ganzer Klassen vermeiden und den Präsenzbetrieb möglichst aufrechterhalten.» Schwerzmann beschreibt die Situation momentan als «recht dynamisch». Zurzeit befänden sich fünf bis sechs Volksschulklassen in Quarantäne, an den Gymnasien seien es vier Klassen.

Sportunterricht mit Maske an den Berufsschulen

Besonders streng sind die Vorgaben an den Berufsschulen. Hier müssen die Masken sogar im Sportunterricht und in den Garderoben getragen werden. Dies, um Ausfälle der Lehrlinge in ihren Ausbildungsbetrieben zu verhindern. Doch die Massnahme hat Folgen für den Sportunterricht. «Der Unterricht wird entsprechend angepasst und sicher weniger vielfältig; es gibt auch Sportarten, die weniger schweisstreibend sind», sagt Schwerzmann. «Ein etwas eingeschränkter Sportunterricht ist besser als gar keiner. Bewegung ist wichtig, das geht auch mit Maske.»

An der Volksschule tragen die Gemeinden die Kosten für die Schutzmasken. Der Kanton beteiligt sich dann zur Hälfte über die Pro-Kopf-Beiträge. Wie viel die erweiterte Maskenpflicht den Kanton kosten wird, könne noch nicht genau beziffert werden, meint Schwerzmann. Der Bildungsdirektor rechnet jedoch mit rund 30'000 Franken pro Woche.