Bildungskommission will weniger Geld für neues Luzerner Fest Der finanzielle Beitrag der Stadt an das neu ausgerichtete Luzerner Fest ist der Bildungskommission des Grossen Stadtrates zu hoch. Sie empfiehlt dem Stadtparlament, diesen zu kürzen. 21.01.2020, 10.51 Uhr

(sda) Der Stadtrat will die ersten drei Ausgaben mit 980'000 Franken unterstützten. Die Bildungskommission empfiehlt dagegen mehrheitlich, dem Bericht und Antrag «Luzerner Stadtfest 2021-2023» mit einem Betrag von 840'000 Franken zuzustimmen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Luzern sei in der Kommissionssitzung sowohl in der Art als auch in der Höhe kritisch hinterfragt worden. Nichts auszusetzen habe die Kommission dagegen an der Neuausrichtung des Festes. Man begrüsse die Involvierung der Luzerner Vereine und Quartiere sowie die Beibehaltung des karikativen Zwecks.

Nach der letzten Durchführung des Luzerner Fests 2018 und einer Denkpause 2019 und 2020 will die Stiftung «Luzern hilft» ab 2021 ein neu konzipiertes Stadtfest auf die Beine stellen. Damit soll die in den 1970er-Jahren entstandene Idee, mit den Reingewinnen aus Wohltätigkeitsanlässen wie dem Luzerner Altstadtfest gemeinnützige Institutionen zu unterstützten, weiterführt werden.