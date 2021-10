Biodiversität Innovation ist Trumpf: Dieser Luzerner Bauer verdient Geld mit «Lebenstürmen» Die Schweizer Landwirtschaft ist reich an Ideen – und zwar mehr denn je. Landauf, landab wird getüftelt und geschraubt. Ein Betrieb aus Hildisrieden mischt ganz vorne mit. David von Moos Jetzt kommentieren 07.10.2021, 15.00 Uhr

Erfolg mit Biodiversität: Das Projekt «Lebensturm» von Barbara und Urs Amrein vom Neuhof in Hildisrieden ist für den Agropreis 2021 nominiert. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021)

Der Neuhof von Urs und Barbara Amrein liegt idyllisch. Gackernde Hühner und schnatternde Gänse begrüssen die Besucher bei der Einfahrt zum rund elf Hektaren grossen Landwirtschaftsbetrieb am Rand von Hildisrieden mit Blick auf den Sempachersee.

Idyllisch gelegen: ein Lebensturm auf dem Neuhof. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021)

Bauer Urs Amrein (49) und seine Frau Barbara (47) empfangen nicht zum ersten Mal Gäste. Vor mittlerweile 18 Jahren haben die beiden auf ihrem Hof ein grosses Baumhaus errichtet und damit den Schritt zum Agrotourismus gewagt. Amrein erklärt:

«Unser Hof ist zu klein, um ausschliesslich und ‹richtig› Landwirtschaft zu betreiben».

Und einem Nebenerwerb wollte der ausgebildete Landwirt nicht nachgehen. Ideen mussten her.

Nach dem Baumhaus und einem Seminarhof mit Tipizelt und Wiesenwagen für Meetings, Seminare, Workshops, Apéros und andere Anlässe folgten Patenschaften für Hochstammbäume, über 500 sind es inzwischen auf rund 600 Bäume verschiedenster Sorten. Über eine Mitgliedschaft beim Pro-Specie-Rara-Archehof hat die Bevölkerung die Möglichkeit, den Erhalt von alten und selten gewordenen Tierrassen wie etwa Diepholzer Gänse, Appenzeller Spitzhaubenhühner und Bündner Strahlenziegen zu unterstützen.

Heute ist der Betrieb der Amreins diversifiziert und beschäftigt neun Teilzeitangestellte. Wichtigstes Standbein ist der Agrotourismus: «Rund die Hälfte unserer Tätigkeit entfällt auf die Gästebetreuung und Anlässe, der Rest auf landwirtschaftliche Arbeiten wie Tierpflege und Stallarbeiten, den Unterhalt des Hochstamm-Obstgartens und den Betrieb des Hofladens.» Auf dem Neuhof ist ständig etwas los. Während der Betriebsbesichtigung und des Gesprächs mit Bauer Amrein ist auf dem weitläufigen Gelände ein Teamseminar des Liftbauers Schindler im Gange, am Abend kommt die Zürcher Kantonalbank zum Mostpressen vorbei.

Innovativ: Bauer Urs Amrein. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021)

Ein Bauer mit vielen Ideen

«Ich bin sicher kein Bauer im klassischen Sinne», so Amrein, dessen Frau inzwischen bereits wieder mit der Vorbereitung von Anlässen beschäftigt ist. Immer wieder hat der umtriebige Landwirt neue Ideen, die ausprobiert und so lange verbessert werden, bis daraus ein marktfähiges Produkt entsteht, das «Mensch und Umwelt gleichermassen nützt».

Seit 2017 bauen Amreins sogenannte «Lebenstürme». Einer der ersten davon steht inmitten der Gänse und Hühner bei der Einfahrt zum Hof. «Auf nur einem Quadratmeter bietet der Holzturm auf mehreren Etagen verdichteten Lebensraum für verschiedene Tiere», erklärt Urs Amrein. Das Grundgerüst besteht aus drei bis fünf Meter hohen Rundhölzern aus Kastanienholz. Auf bis zu fünf Stockwerken wird aus natürlichen Materialien wie Stein, Totholz, Laub oder Holzwolle Wohnraum für Insekten, Reptilien, Schlangen, Vögel und andere Kleinlebewesen geschaffen.

Ein Lebensturm bietet etwa Nistplätze für Vögel und andere Kleinlebewesen. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Ausschliesslich natürliche Materialien: Zum Einsatz kommen etwa Weinlagerelemente aus Ton, Schilf und Holzwolle. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Auch für Vögel hat der Lebensturm etwas zu bieten. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Ein Zuhause für Wildbienen und andere Insekten. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Wohnraum für Pflanzen und Tiere: Der Lebensturm wird seinem Namen gerecht. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Auf bis zu fünf Stockwerken wird aus natürlichen Materialien wie Stein, Totholz, Laub oder Holzwolle Wohnraum für Insekten, Reptilien, Schlangen, Vögel und andere Kleinlebewesen geschaffen. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Das Grundgerüst besteht aus drei bis fünf Meter hohen Rundhölzern aus Kastanienholz. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021) Erfolg mit Biodiversität: Das Projekt Lebensturm von Barbara und Urs Amrein vom Neuhof in Hildisrieden ist für den Agropreis 2021 nominiert. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 6. Oktober 2021)

Nicht ohne Stolz betont Amrein:

«Ein nachhaltiger Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt.»

Mindestens zehn Jahre soll die Lebensdauer eines solchen Turms betragen.

Biodiversität à discrétion: Bauer Urs Amrein stellt seine Idee, aus der ein marktfähiges Produkt wurde, vor. Video: Agropreis/Youtube

Ausserdem bereichere der Turm das Landschaftsbild und bringe dem Betrachter die Themen Ökologie und Biodiversität näher, so Amrein weiter.

Erfolgreich in Nischenmarkt behauptet

Entstanden sei das Projekt durch den «intensiven Kontakt mit der nichtbäuerlichen Bevölkerung». Das Wissen eignete er sich über das Internet, in Fachbüchern sowie in Gesprächen mit Biologen an. Gebaut werden die Türme bei Schulen, Unternehmen und Wohnüberbauungen. Knapp 3000 Franken kostet ein Turm. Ein Drittel sind Materialkosten, der Rest entschädigt die Arbeit: «So kommen wir auf einen Stundenlohn von etwa 50 Franken», rechnet Amrein vor. Bis zu 20 Türme könne sein Betrieb pro Jahr aufstellen. Dies zeige, dass Landwirtschaftsbetriebe mit Biodiversitätsleistungen auch ausserhalb der Direktzahlungen Geld verdienen könnten.

Inzwischen stehen von Basel bis Zürich und Chur schweizweit 50 solcher Lebenstürme. Der Erfolg dieses Biodiversitätsprojekts ist auch der Grund, weshalb die Amreins für den diesjährigen Agropreis nominiert sind.

Wer gewinnt den Agropreis 2021? Der Agropreis gilt als der grösste Innovationswettbewerb in der Schweizer Landwirtschaft. Unter dem Patronat des Schweizer Bauernverbandes fördert und prämiert die Emmental Versicherung seit 1993 die Entwicklung neuer kreativer Marktideen. 2021 wurden insgesamt 58 Dossiers für den mit 20'000 Franken dotierten Preis eingereicht. Die Jury hat nun fünf innovative Projekte nominiert. Diese kämpfen bei der 29. Preisverleihung am Donnerstag, 4. November 2021, im Berner Kursaal in Kurzpräsentationen um die Gunst des Publikums und der Jury. (dvm)

Und was würden Amreins mit dem Preisgeld anstellen? «Unser nächstes Projekt ‹Lebendige Fassade› steht bereits in den Startlöchern. Damit sollen die riesigen ungenutzten Aussenflächen von Gebäuden nach einem Baukastenprinzip in Lebensraum für Insekten und Kleintiere verwandelt werden.»

