Warum BirdLife Luzern bei Projekten Einsprachen prüft

Birdlife Luzern «Niemand ist gerne die Spielverderberin» – neue Geschäftsführerin sagt, warum der Verband Birdlife bei Projekten Einsprachen prüft Susanna Lohri (41) ist seit Anfang Jahr die neue Geschäftsführerin von Birdlife Luzern. Sie erzählt, warum es für den Naturschutz wichtig ist, genau hinzuschauen.

Es ist ein passender Ort für ein Gespräch mit der neuen Geschäftsführerin von Birdlife Luzern: Beim Schulhaus Zentrum in Horw zwitschern im Hintergrund die Vögel, der Dorfbach plätschert daneben und verschiedene Pflanzen und Bäume zieren die Umgebung. «Ich liebe es, mich in der Natur aufzuhalten», sagt Susanna Lohri, deren Verband sich für den Schutz von Natur und Landschaft und die Förderung der Biodiversität im Kanton Luzern engagiert.

Susanna Lohri im Steinibachried in Horw – auch hier hält sie sich gerne auf. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 8. April 2022)

Anfang Jahr hat sie ihre neue Stelle angetreten und sich gut eingelebt, erzählt sie – doch streng sei es schon. Schritt für Schritt lerne sie den Verband und ihren Aufgabenbereich besser kennen. Dieser ist breit: Er reicht von der Zusammenarbeit mit den 20 Sektionen im Kanton Luzern, über die politischen Interventionen bis zur Koordination von verschiedenen Anlässen und Projekten.

Überalterung in den Sektionen

Die viele Arbeit, die derzeit anfalle, sei symptomatisch für das Wachstum des Verbands. Die Mitgliederzahl werde immer grösser. «Das Interesse und der Wille, etwas zu verändern, ist vorhanden. Die Herausforderung dabei ist, bei dem Wachstum die Qualität der Arbeit zu erhalten und die zusätzlichen Projekte zu managen», sagt die 41-Jährige. Weiter bräuchten die lokalen Natur- und Vogelschutzvereine mehr junge Leute.

«Die Sektionen sind unsere Basis, wir sind abhängig von ihnen. Damit sie überleben können, sind sie auf Nachwuchs angewiesen.»

Wichtig seien die Sektionen auch insofern, weil sie Alarm schlagen, sobald bei einem regionalen Projekt genauer hingeschaut werden müsse. Zum Beispiel bei den Themen Raumplanung und Baugesuchen. Werde bei einem Projekt zu wenig auf den Naturschutz und die Vögel geachtet, prüfe der Verband eine Einsprache, ob die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. «Man ist dann zwar die Spielverderberin, was niemand gerne ist. Und ich verstehe auch, dass es für die Gesuchstellenden eine unangenehme Situation ist. Aber es ist wichtig, weil die Projekte die Weichen für die Zukunft stellen.» Und, so die Vogelschützerin weiter:

«Die Natur hat keine Stimme – wir verstehen uns daher als Sprachrohr.»

Überhaupt ist Lohri der Meinung, dass der Vollzug der Umwelt-relevanten Gesetze im Kanton Luzern teilweise mangelhaft sei und stark verzögert umgesetzt werde. «Wir sehen uns jeweils fast als Umweltpolizisten, was nicht unsere Rolle sein sollte.» Sie fände daher, dass der Kanton mehr Ressourcen für den Umweltschutz bräuchte. «Gerade, um die Menschen in der Natur besser zu lenken, wären zum Beispiel in einigen Naturschutzgebieten Rangerdienste wichtig.» Die Zusammenarbeit mit dem Kanton beurteilt sie aber grundsätzlich als gut.

Zur Person Susanna Lohri (41) hat in Genf Internationale Beziehungen studiert und später im Bereich des Regenwaldschutzes und der nachhaltigen Forstwirtschaft gearbeitet. Danach war sie als Fundraising Manager bei der Choba Choba Stiftung tätig und unterstützte nachhaltige Kakao-Projekte im peruanischen Amazonas. Da ihre Familie auch sehr naturliebend ist und ihre Geschwister im Bereich Ornithologie und Umweltwissenschaften tätig sind, wurde sie auf die Stelle bei Birdlife Luzern aufmerksam. Sie schätze dabei insbesondere den Austausch mit den unterschiedlichen Sektionen und Personen sowie die Arbeit für den lokalen Naturschutz. Lohri ist verheiratet und hat drei Kinder.

Einsprachen gibt es von Seiten Birdlife derzeit auch immer wieder bei Windkraftprojekten. Doch warum interveniert der Umweltverband auch, wenn erneuerbare Energien gefördert werden sollen? «Ich verstehe, dass das auf den ersten Blick nicht logisch erscheint. Natürlich sind wir für erneuerbare Energien, denn der Klimawandel tangiert auch die Vögel. Doch es kommt auf den Standort an. Die Tiere konzentrieren sich teilweise an denselben Stellen, die auch für Windanlagen in Diskussion sind, beispielsweise Pässe oder Kreten. Wenn plötzlich ein Hindernis im Weg ist, kann das zu zahlreichen Todesfällen führen, unter anderem auch, weil viele Zugvögel nachts unterwegs sind», sagt Lohri. Weiter möchte sie sich zum Thema noch nicht äussern, da sie sich bei den lokalen Projekten noch einlesen müsse.

Landwirtschaft schade den Kulturlandvögeln

Neben dem Klimawandel, der die Nahrung für die Vögel zum Beispiel bei der Jungenaufzucht schmälere und für eine veränderte Umgebung sorge, an die sich die Tiere innert kurzer Zeit anpassen müssen, sei auch der immer grösser werdende Wunsch der Menschen nach Rückzug in die Natur problematisch. Denn dies verursache vermehrt Störungen für die Vögel. «Es ist daher wichtig, dass die Menschen die Natur respektieren und Acht darauf geben.» Das Thema wird auch im neuen Waldentwicklungsplan behandelt. Hier arbeite der Verband gerade an einer Stellungnahme.

Doch schlechter ergehe es derzeit eher den Kulturlandvögeln. Das habe mit der Intensivierung der Landwirtschaft zu tun. «Pestizide und Monokulturen schädigen oder vernichten das Nahrungsangebot und den Lebensraum der Vögel. So gibt es zum Beispiel zu wenig Buntbrachen, Krautsäume und Hecken, in denen die Tiere Nahrung finden. Auch ist der Kulturlandverlust wegen Bauten ausserhalb der Bauzone sehr gross. Uns ist es deshalb wichtig, dass ein gemeinsamer Nenner mit der Landwirtschaft gefunden werden kann, wie zum Beispiel in den Vernetzungsprojekten oder ganz allgemein in der Förderung der Ökologisierung der Landwirtschaft.»

Um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen, plant der Verband unterschiedliche Anlässe und Projekte. Das können Exkursionen, Vogelzählungen oder Weiterbildungen sein. Ein Projekt liegt Susanna Lohri besonders am Herzen, weil sie es von Anfang an begleitet hat: die Förderung von Mauerseglern. «Dieser Vogel brütet in Dächern von alten Häusern. Daher stellen wir gratis Nistkästen zur Verfügung und bieten Beratung an, wenn wir über Gebäudesanierungen informiert werden, um den Lebensraum der bedrohten Vogelart zu erhalten.» Insgesamt sei schön zu sehen, wie die Bevölkerung immer mehr Interesse an solchen Projekten zeige. Lohri sagt:

«Das Bewusstsein für Naturschutz nimmt zu. Das ist eine gute Entwicklung, die mich positiv stimmt.»

