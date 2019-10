Bisherige Stadträte von CVP Kriens als Kandidaten nominiert Die CVP Kriens hat ihre beiden bisherigen Stadträte, Lothar Sidler und Franco Faé, für eine weitere Legislatur nominiert.

Der Krienser Stadtrat (v.l.n.r.) Franco Faé (Finanzvorsteher), Cyrill Wiget (Stadtpräsident), Lothar Sidler (Sozialvorsteher), Judith Luthiger-Senn (Bildungsvorsteherin), Matthias Senn (Bauvorsteher) und Guido Solari (Stadtschreiber) posieren auf dem Stadtplatz 1 anlässlich eines Medienrundgang durch das neue Stadthaus in Kriens. (Bild: Philipp Schmidli, Freitag, 21. Dezember 2018)

(bev) Beide bisherigen Krienser CVP-Stadträte wollen an den Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2020 ihr Amt verteidigen. Laut Christine Kaufmann-Wolf, Präsidentin der CVP Kriens, fiel die Nomination an der Parteiversammlung vom Mittwoch einstimmig aus. «Lothar Sidler und Franco Faé haben in den letzten Jahren grossen Einsatz geleistet und viele Erfolge erzielt», sagt Kaufmann. Die beiden sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Projekte weiter zu verfolgen.

Sidler und Faé wollen ihre Stadtratssitze verteidigen, nicht aber fürs Präsidium kandidieren. Bekanntlich tritt der bisherige Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne) per Ende Legislatur zurück (wir berichteten). Die CVP beabsichtige derzeit nicht, einen Kandidaten für das Präsidium zu stellen, sagt Christine Kaufmann. «Wir sind aber gespannt, wer von den anderen Parteien portiert wird.»