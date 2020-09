Kommentar Bistrotische statt Parkplätze: Die «Notlösung» sollte zum Normalfall werden Luzerner Restaurants und Cafés können ihre Aussensitzplätze bis Ende 2021 grosszügig und unkompliziert erweitern. Der Entscheid ist gut. Cyrill Aregger 28.09.2020, 17.26 Uhr

Trotz Pandemie: In der Stadt Luzern herrscht seit einigen Monaten noch regeres Treiben auf den Strassen und Plätzen als in früheren Jahren. Es herrscht ein fast mediterranes Lebensgefühl – zumindest wenn das Wetter mitspielt. Möglich machte dies auch der Entscheid der Behörden, dass Restaurants, Beizen und Bars unkompliziert mehr öffentlichen Raum benutzen können – eine Massnahme, die auch in anderen Zentralschweizer Gemeinden ergriffen wurde. In der Stadt Luzern profitieren über 100 Betriebe seit Mai von diesem Angebot, für das auch gut 30 Parkplätze in der Innenstadt umgewidmet wurden.