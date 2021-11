Diese Luzerner sind am Brass Band Wettbewerb in Montreux dabei

Blasmusik Die Musikgesellschaft Richenthal-Langnau bereitet sich auf ihre erste Schweizer Meisterschaft vor Das letzte Novemberwochenende ist für die Schweizer Brassszene fast gleichbedeutend wie Weihnachten und Ostern zusammen. In Montreux treffen sich über 1500 Musikerinnen und Musiker, davon mehr als 400 aus dem Kanton Luzern. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 22.11.2021, 18.00 Uhr

Die Musikgesellschaft Richenthal-Langnau im Probelokal beim Schulhaus Richenthal.

Bild: Nadia Schärli (Reiden, 2. November 2021)

Die Anweisungen des Dirigenten sind knapp und deutlich: «Die Bässe beginnen bei 33, dann setzen die anderen Instrumente ein.» Die Musikgesellschaft Richenthal-Langnau probt seit Mitte Oktober für ihren Auftritt am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux. Das Aufgabenstück der 3. Klasse mit dem Titel «Red Mountain» ist für das Gehör attraktiv. Der Formation bereitet das Spielen sichtlich Spass. Auch wenn sie es immer und immer wiederholt an diesem Dienstag im November, als wir beim Schulhaus in Richenthal eine Hörprobe kosten durften.

Dirigent Fabian Brudermann gibt den Mitgliedern der Band Richenthal-Langnau klare Anweisungen.

Bild: Nadia Schärli (Reiden, 2. November 2021)

Dirigent Fabian Brudermann ist zufrieden. «Ja, da ist viel Gutes drin», lobt er die rund 30 Frauen und Männer, die sich im Probelokal zweimal wöchentlich treffen. Die Musikgesellschaft stellt sich am Wochenende des 27. und 28. Novembers zum ersten Mal einer Jury in Montreux. «Die Musikgesellschaft ist ein ambitionierter Verein. Wir haben über die Teilnahme diskutiert und waren praktisch einstimmig dafür, dass wir das Festival einmal gemeinsam erleben wollen. Ich finde, es sollte sich jeder Dorfverein trauen, dort zu spielen», erläutert Präsident Othmar Fischer einen der Gründe für die Reise in die Westschweiz.

Montreux als Hauptprobe für Emmen

Das Ensemble will den Wettbewerb auch als Vorbereitung für das Luzerner Kantonal-Musikfest vom Juni 2022 nutzen. «Für die Motivation der Band ist es wichtig, aus dem Alltagstrott auszubrechen und neben Konzerten auch Wettbewerbe zu bestreiten», ist Brudermann überzeugt. In Emmen treten sie in der 2. Klasse an, in Montreux ist die MG in der 3. Klasse angemeldet. Der Dirigent:

«Es ist ein Herantasten an das Niveau. Denn am Lac Leman ist die Literatur der Aufgabenstücke jeweils hoch angesetzt.»

Die Luzerner Brassbands sind immer gut vertreten in Montreux. Unter den 53 gemeldeten Formationen sind es heuer 14. Die Brassband Bürgermusik Luzern wird in der Höchstklasse stets als Mitfavorit gehandelt. Mit den BML Talents, der Brass Band Harmonie Neuenkirch, Kirchenmusik Flühli und der Brass Band Rickenbach sind vier Luzerner Formationen in der zweithöchsten Klasse «Elite» vertreten. Die Brassbands aus Reiden und Schötz spielen in der 1. Klasse, die BB Abinchova und BB Feldmusik Escholzmatt messen sich in der 2. Klasse.

Die Brass Band Richenthal-Langnau bei der Probe.

Bild: Nadia Schärli (Reiden, 2. November 2021)

Neben den Neulingen aus Richenthal-Langnau ist die Jugend Brass Band Michelsamt in der 3. Klasse am Start. Die 4. Klasse schliesslich gehört der Jugend Brass Band Oberer Sempachersee, der Entlebucher Jugend Brass Band und der Hinterländer Jugend Brass Band, komplettiert wird diese Klasse durch die Jugend Brass Band aus Liesthal.

Drei Bands mussten absagen

Der Brass Band Wettbewerb in Montreux ist fast wie ein Familientreffen. Die Teilnehmerlisten sind jeweils grösstenteils identisch mit jenen aus den Vorjahren. Deshalb fällt auf, dass heuer einige Bands nicht aufgeführt sind, deren Teilnahme jeweils fix im Terminkalender angekreuzt ist. Aus dem Kanton Luzern fehlt dieses Jahr die Brass Band Harmonie Rickenbach.

Präsident Fabian Wey schildert mehrere Gründe: «Aufgrund diverser Absenzen haben wir zurzeit keine vollständige Besetzung. Zudem konnten wir keinen zusätzlichen Perkussionisten finden, der für das Aufgabenstück in der 2. Klasse unbedingt notwendig gewesen wäre. Wie unser Dirigent richtig bemerkte, ist Montreux kein Grümpelturnier, weshalb wir mit der limitierten Besetzung unseren Ansprüchen und jener des Wettbewerbs nicht genügen würden.»

Auch die Brass Band Solothurn, die am Festival regelmässig teilnimmt, wird nicht spielen. Mit ein Grund ist laut Präsidentin Sabine Lorenz die 3G-Regel. «Weil nicht alle unsere Musikerinnen und Musiker ein Zertifikat vorweisen können oder wollen, waren Proben mit über 30 Personen nicht möglich und damit die Teilnahme am Wettbewerb sowieso nicht.» Aus besetzungstechnischen Gründen muss sich auch die Oberaargauer Brass band OBB vom diesjährigen Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux zurückziehen, wie die Höchstklasse-Formation auf ihrer Website informiert. Umso mehr freue man sich auf das Weihnachtskonzert im Dezember, heisst es.

Die Musikgesellschaft Richtenthal-Langnau will gute Konzerte spielen und sich weiterentwickeln. Interessanterweise konnten sie ihren Fahrplan trotz Corona ziemlich einhalten. Die Herbstkonzerte im September 2020 und auch 2021 haben sie spielen können, das für sie wichtigere Jahreskonzert im Januar 2021 hat jedoch nicht stattgefunden. Das Musikfest Emmen wurde vom 2020 auf 2022 verschoben und natürlich wurde auch Montreux nicht durchgeführt.

Nun klappt es aber. «Von solchen hochklassigen Wettbewerben kann ein Verein musikalisch nur profitieren», sagt Dirigent Brudermann, angesprochen auf seine Erwartungen an Montreux. Als Generalprobe geben sie am 18. November in Schötz gemeinsam mit der Brass Band Schötz ein Vorbereitungskonzert. Die beiden Bands stellen unter anderem ihr jeweiliges Aufgabenstück vor, das sie in Montreux spielen werden.

