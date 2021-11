Brass-Band-Festival Montreux: Luzerner hinterlassen Top-Eindruck

Blasmusik Luzerner Brass Bands hinterlassen einen brillanten Gesamteindruck in Montreux Nach der Zwangspause haben sich die Brass Bands am Wochenende wieder in Montreux gemessen. Die Luzerner Formationen überzeugten einmal mehr, manche übertrafen ihre Erwartungen deutlich. Roger Rüegger, Montreux Jetzt kommentieren 28.11.2021, 21.00 Uhr

«Lucerne, Lucerne! Superbe, c’était magnifique!» Eine Westschweizerin schwärmt eine Viertelstunde nach dem Vortrag der Brass Band Bürgermusik Luzern in den höchsten Tönen. Das Selbstwahlstück «Two Worlds» in der Höchstklasse des 46. Schweizerischen Brass Band Wettbewerbs in Montreux ging unter die Haut, das Publikum spendete minutenlang Applaus.

Drei Stunden später zeigte sich, ob die Frau und der Grossteil des Publikums im Auditorium Strawinski den richtigen Riecher hatte. Bei der Rangverkündigung holte die Bürgermusik einen Spezialpreis für das beste Aufgabenstück. Die Spannung steigt, als auf dem dritten Rang die Brass Band 13 Etoiles aufgerufen wurde. Der Schweizer-Meister-Titel ist für die Luzerner Band zum Greifen nah. Doch für das Selbstwahlstück gab die Jury eine Sechs. Somit resultiert Gesamtrang 2 hinter der Valaisia Brass Band.

Die Enttäuschung der Luzerner Bürgermusik war auf ihren Gesichtern lesbar. Wobei die auf hohem Niveau liegt. Bürgermusik-Dirigent Michael Bach holte immerhin am Samstag in der Kategorie Elite mit dem Ensemble de cuivres Euphonie den ersten Platz. Am Sonntag blickte er daher motiviert und guten Mutes auf den Auftritt mit der Bürgermusik. «Der Erfolg von Samstag ist sicher ein zusätzlicher Punkt, der mich zuversichtlich stimmt. Aber es ist eine andere Band und eine andere Kategorie. Die Spannung im positiven Sinn ist vorhanden, wir freuen uns und haben ein gutes Gefühl», sagte er vor dem Einspielen.

Michael Bach dirigiert die Brass Band Bürgermusik Luzern. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

In der ersten Klasse spielte am Sonntag auch die Brass Band MG Reiden. Sie holte mit dem dritten Rang einen Podestplatz und ist damit sehr zufrieden, wie Kurt Zurfluh, der administrative Leiter der Band, sagte.

Die Brass Band MG Reiden mit Dirigent Roland Fröscher. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Trotz kleinerer Schnitzer der Sieg geholt

52 Bands spielten in sechs Kategorien. Die Luzerner Ensembles, 14 haben teilgenommen, hinterliessen einen bemerkenswerten Eindruck und holten insgesamt 9 von 18 Podestplätzen. In der zweiten Klasse belegte die Brass Band Feldmusik Escholzmatt den ersten Rang vor der Brass Band Abinchova.

Die Brass Band Feldmusik Escholzmatt mit dem Pokal. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Die Brass Band Abinchova. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Zeno Schmidiger (28), der seit Januar die musikalische Leitung der BB Escholzmatt innehat, freute sich über einen fantastischen Einstand: «Wir hatten alleine ein gutes Gefühl, weil wir nach so langer Zeit der Absenz endlich wieder vor Publikum spielen können. Und das erst noch in einer coolen Halle wie dem Auditorium Strawinski.» Schmidiger stand zum ersten Mal auf der Bühne in Montreux. Er glaubt, dass ein paar kleinere Schnitzer im Spiel waren, weshalb er mit einem Mittelfeldplatz rechnete. Aber die Jury sei mit der Klanggestaltung sehr zufrieden gewesen.

Die Brass Band Harmonie Neuenkirch mit Manuel Imhof. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Mit dem dritten Platz in der Kategorie Elite hat die Brass Band Harmonie Neuenkirch ihr gestecktes Ziel mehr als erreicht, wie Dirigent Manuel Imhof ausführt. «Einfach grandios, was die Band heute geleistet hat. Das war sehr, wirklich sehr gut, ich bin stolz. Beim letzten Wettbewerb belegten wir den siebten Rang, wir nahmen uns vor, dieses Jahr unter die ersten sechs zu gelangen, damit wir bei der Rangverkündigung erwähnt werden. Der dritte Platz ist genial.» Die Brass Band Rickenbach belegte den vierten Rang und die BML Talents spielten sich auf den sechsten Platz.

Die Brass Band Rickenbach mit Enrico Calzaferri. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Die Brass Band BML Talents. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Ebenfalls den dritten Platz belegte die Musikgesellschaft Richenthal-Langnau. Die Brass Band aus dem Reidner Ortsteil ist ohne grosse Erwartung angereist, wie der sehr zufriedene Dirigent Fabian Brudermann am Sonntag erzählt. «Wenn ein Ensemble das Erarbeitete auf die Bühne bringt, hat man das Ziel erreicht. Der dritte Rang ist eine schöne Belohnung und für uns und den Verein ein super Erfolg, den wir jetzt zuerst verdauen wollen.» Die Hauptprobe für das Luzerner Kantonal-Musikfest in Emmen sei geglückt.

In der vierten Kategorie spielte die Jugend Brass Band Oberer Sempachersee gross auf und siegte mit 92 Punkten vor der Entlebucher Jugend Brass Band (90) und der Hinterländer Jugend Brass Band (87).

Die Jugend Brass Band Oberer Sempachsee siegte in der vierten Klasse. Bild: Philippe Dutoit (Montreux, 27. November 2021)

Auch für die Jugend Brass Band Oberer Sempachersee, die Imhof ebenfalls dirigiert und mit denen er in der vierten Klasse siegte, findet er nur lobende Worte. «Den Erfolg kann man nicht hoch genug werten. Da spielen zum Teil neun- und zehnjährige Kinder zum ersten Mal an einem Wettbewerb. Die sind alle top motiviert. Das erreichte Resultat ist nicht nur schön, sondern vor allem ist es auch sehr wichtig, dass die jungen Leute spielen können und nicht nur immer üben und üben.»

