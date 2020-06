Blasmusik gegen den Coronablues: Erste Musikgesellschaften beginnen vorsichtig wieder zu proben Nur einige wenige Musikgesellschaften haben schon mit Proben begonnen. Die Verunsicherung ist noch gross. Hugo Bischof 13.06.2020, 05.00 Uhr

Mitglieder der Musikgesellschaft Emmen bei der Probe am 9. Juni. Bild: Patrick Forrer



«Die Erleichterung, endlich wieder proben zu können, war allgemein spürbar», sagt Patrick Forrer. Er ist Co-Präsident der Musikgesellschaft Emmen. Diese traf sich am Dienstag, 9. Juni, zu ihrer ersten Probe nach der mehrmonatigen coronabedingten Zwangspause. Allerdings nahmen nur 20 der insgesamt rund 40 Mitglieder der MG Emmen an der Probe teil. «Mehr waren wegen der Hygienevorschriften in unserem Proberaum nicht möglich», so Forrer. Auch der Journalist und ein Fotograf unserer Zeitung mussten draussen bleiben. Das Foto oben hat deshalb Patrick Forrer selber gemacht.

«Wir legten einen grossen Fokus auf die Einhaltung der Abstandsregeln», sagt Forrer, der Trompete spielt. Um die zwei Meter Distanz zwischen allen Teilnehmenden sicherzustellen, habe man das Probelokal im Musig-Huus Emmenbrücke mit einem Doppelmeter ausgemessen und entsprechend bestuhlt.

«Das hat die Probe natürlich schon sehr speziell gemacht. Normalerweise gilt es, im Register möglichst kompakt zu sitzen, um gut aufeinander hören zu können.»

Die MG Emmen kann auch problemlos nachweisen, wer an den jeweiligen Proben dabei ist – das ist eine Auflage des Bundes, um eine allfällige Ansteckungskette zu verfolgen. Forrer: «Wir haben seit mehreren Jahren ein Onlinetool, wo die An- und Abwesenheiten eingetragen und auch nachgeführt werden.» Der geplante Auftritt an Fronleichnam im Innenhof des Betagtenzentrums Emmenfeld fand dann aber doch nicht statt. Der Gottesdienst wurde wegen der unsicheren Wetterlage in die Kirche St. Mauritius verlegt. «Dort, auf der Empore, hätten wir die Abstandsvorschriften nicht einhalten können», so Forrer. Die Probe habe sich dennoch gelohnt.

«Es war schön, die Kollegen wieder mal nicht nur per Video durch den Computerbildschirm zu sehen.»

Definitiver Probenstart bei der Musikgesellschaft Emmen ist erst nach der Sommerpause. Der nächste grosse Meilenstein sind die Jahreskonzerte im Le Théâtre in Emmen am 21. und 22. November. Forrer: «Welche Massnahmen bezüglich Corona dann umgesetzt werden müssen, wissen wir heute leider noch nicht. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Konzerte stattfinden können.»

Christoph Troxler, Präsident des Luzerner Kantonal-Blasmusikverbands, betont:

«Die Luzerner Blasmusik ist mit dem Coronavirus komplett zum Stillstand gekommen. Und die jetzigen Lockerungen gehen nur zögerlich voran.»

Besonders schmerzlich sei die Absage des kantonalen Musikfests in Emmen mit total über 6000 angemeldeten Teilnehmern. Es hätte in diesem Tagen stattfinden sollen und wurde nun um zwei Jahre auf Juni verschoben.

Verband rät von Probenbetrieb noch ab

Einige Chöre sowie vorwiegend mit Streichinstrumenten besetzte Laien-Sinfonieorchester haben ihre Proben inzwischen wieder aufgenommen. Bei den Blasmusiken ist man diesbezüglich noch zurückhaltender, vielleicht auch, weil bei Blasinstrumenten die Gefahr von in der Atemluft verbreiteten Viren naturgemäss grösser ist als bei Streichinstrumenten. Der Luzerner Kantonal-Blasmusikverband rät seinen Mitgliedern derzeit noch von einem Probebetrieb ab. Mit der jetzigen Zwei-Meter-Regelung sei ein sinnvoller Probenbetrieb ohnehin «praktisch unmöglich», sagt Verbandspräsident Troxler.

Einen kleineren Auftritt noch vor den Sommerferien plant die Feldmusik Eschenbach. Deren Präsident Bruno Stadelmann sagt: «Wir werden am 25. Juni zwischen 19 und 21 Uhr an drei Standorten im Dorf je ein kurzes Ständchen darbieten, aber nur bei schönem Wetter.» Dabei wird ein Marsch uraufgeführt, den der Dirigent Marius Brunner während der coronabedingten musikalischen Zwangspause extra für die Feldmusik Eschenbach komponiert hat und den jedes Mitglied für sich zu Hause einstudiert hat. Um die Distanzvorschriften einzuhalten, wurde für die Probe am 23. Juni der grosse Lindenfeldsaal gemietet. Die Musikgesellschaft Hildisrieden plant Ende Juni in einer kleinen Formation mit zehn Musikern einen Kurzauftritt vor dem Restaurant Löwen. Verbandspräsident Troxler, Mitglied der MG Hildisrieden, hofft auf ein baldiges Ende der Krise: «Blasmusik ist die beste Medizin, um den Coronablues kurzzeitig in Vergessenheit geraten zu lassen.»

Was passiert bei positivem Corona-Test: Muss dann das ganze Orchester in Quarantäne? Eine Frage, die sich alle Orchester stellen müssen, lautet: Wer muss in Quarantäne gehen, falls sich ein Mitglied mit dem Virus ansteckt? Die ganze Formation? Oder nur jene, die mit dem Erkrankten engeren Kontakt hatten? «Hier gelten dieselben Regeln wie für die übrige Bevölkerung», sagt dazu der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall. «Wer sich während der ansteckenden Phase ungeschützt näher als zwei Meter und länger als 15 Minuten bei einer positiv getesteten Person aufhielt, geht in Quarantäne.» Ob dies lediglich Einzelpersonen, Gruppen oder die ganze Formation betreffe, werde im Rahmen des Contact-Tracings im Einzelfall festgelegt werden müssen. Harstall: «Die Anzahl der Personen, die unter Quarantäne gestellt werden müssen, hängt damit von der Umsetzung des Schutzkonzeptes, über welches auch ein Blasmusikverein verfügen muss, und von der Dokumentation der Kontakte ab.» Harstall betont: «Auch mit der zunehmenden Lockerung der Massnahmen gilt weiterhin, dass jeder und jede die Hygienemassnahmen und auch die Abstandsregeln einhalten soll. Letztere stellen nach wie vor den besten Schutz vor einer Ansteckung dar.» Könnten die zwei Meter Abstand aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden, gelte es, sich und sein Gegenüber so gut wie möglich zu schützen, etwa durch das Tragen von Masken. Letzteres ist für Blasmusiker naturgemäss kaum möglich. «Es gilt deshalb weiter, bei den Proben, soweit möglich, Abstand zu halten», sagt Har­stall. Sei dies nicht möglich, könne beispielsweise stimmen- oder instrumentenweise in kleineren Gruppen geprobt werden. «Auf jeden Fall sind die Personen in den Gruppen, in welchen die Abstände ungeschützt nicht eingehalten werden können, in einer Liste zu erfassen, damit im Falle einer Infektion eines der Musiker das Contact-Tracing gezielt erfolgen kann.» Sollte sich ein Musiker trotz aller Vorsichtsmassnahmen in Quarantäne begeben müssen und er somit vorübergehend arbeitsunfähig sein, stellt sich eine weitere Frage: Erhält er in dann einen Erwerbsausfallersatz? «Eine Lohnfortzahlung erhält gemäss jüngstem Parlamentsbeschluss, wer sich ärztlich angeordnet in Quarantäne begeben muss», sagt dazu Kantonsarzt Harstall. «Diese Regelung zum Erwerbsersatz, die auf Notrecht basiert, gilt vorerst aber nur bis September 2020.» Das heisst andererseits aber auch: Wer sich selbst ohne behördliche Anweisung oder ärztliches Attest in Selbstisolation begibt, hat keinen Anspruch auf Entschädigung. So steht es im Ratgeber der Gewerkschaft Unia. (hb)