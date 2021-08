Fusion der Blasorchester Feldmusik Rain und Harmonie

Blasmusik Zwei ehemalige Rivalen in Rain machen nun gemeinsame Sache Zwischen dem Blasorchester Feldmusik Rain und der Musikgesellschaft Harmonie Rain bestand ab 1906 über viele Jahrzehnte eine strikte Trennung. Diese ist nun mit der Gründung eines gemeinsamen Blasmusikvereins endgültig Geschichte. Susanne Balli 20.08.2021, 05.00 Uhr

Was vor zehn Jahren noch scheiterte, wird heute Realität: Die aktiven Musikantinnen und Musikanten beider bestehender Blasmusikvereine von Rain, der Musikgesellschaft Harmonie und des Blasorchesters Feldmusik, schliessen sich zum Blasorchester Rain zusammen. Am Freitagabend, 20. August, wird der neue Verein im Restaurant Kreuz gegründet. Nächsten März werden die alten Vereine an ihren letzten Generalversammlungen in den neuen Verein zusammengelegt.

Mitglieder der Feldmusik Rain im Jahr 1912. Bild: PD

Der Fusion geht eine bewegte Geschichte voraus. Denn über viele Jahrzehnte waren die beiden Blasmusiken Rivalen. Vor 115 Jahren hatte sich in Rain der seit 1866 bestehende Musikverein in zwei Vereine gespalten. Diese Trennung war damals vor allem politisch motiviert. Während die Harmonie (heute Musikgesellschaft Harmonie Rain) ab 1906 Heimat der Liberalen war, versammelten sich in der Feldmusik (heute Blasorchester Feldmusik Rain) die Konservativen. Der andere Musikverein war für die jeweiligen Mitglieder tabu. «Die Harmonie ging immer ins Restaurant Kreuz, die Feldmusik ins ‹St.Josef›, das es heute nicht mehr gibt», sagt Roman Wüest. Der 65-Jährige kennt die Situation der beiden Vereine von früher gut, denn er ist seit 50 Jahren Mitglied der Harmonie Rain.

Die Feldmusik Rain 1910. Bild: PD Mitglieder der Feldmusik Rain 1912. Bild: PD Die Feldmusik Rain auf dem Pilatus im Jahr 1919. Bild: PD Die Feldmusik Rain 1948. Bild: PD Die Feldmusik Rain 1953. Bild: PD Die Feldmusik Rain im Mai 1976 bei ihrer Neuuniformierung. Bild: PD Die Musikgesellschaft Harmonie Rain im Jahr 1913. Bild: PD Die Musikgesellschaft Harmonie Rain bei der Neuuniformierung 1932. Bild: PD Mitglieder der Musikgesellschaft Harmonie Rain 1948 auf dem Rütli. Bild: PD Die Musikgesellschaft Harmonie Rain im Jahr 1959... Bild: PD ... und im Jahr 1972. Bild: PD Die Musikgesellschaft Harmonie Rain 1984. Bild: PD

«Als ich dazu kam, war die Politik in den Musikvereinen ein wichtiges Thema. Die Leute hatten untereinander jeweils dieselben politischen Ansichten.» Auch habe es zwei verschiedene Theatergesellschaften gegeben. Denn nach den Jahreskonzerten wurde anschliessend ein Theaterstück aufgeführt. Die grosse Konkurrenz motivierte die beiden Musikvereine speziell, besonders auch in Wettbewerbssituationen. Wüest sagt:

«Jeder wollte besser sein als der andere.»

Die Musikgesellschaft Harmonie Rain bei der Neuuniformierung im Jahr 1913. Bild: PD

Blasmusiken helfen sich gegenseitig aus

Heute sieht die Situation völlig anders aus. Die politische Gesinnung spielt keine Rolle mehr, die Vereine – beide in der Kategorie der 1. Stärkeklasse Harmonie – helfen sich jeweils gegenseitig bei Auftritten aus, wenn es zu Absenzen kommt.

Mitgliederschwund und Nachwuchsprobleme, und somit die Sicherung der Zukunft der Blasmusik im Dorf, sind denn auch der Hauptgrund für die Fusion. Beide Vereine haben heute noch knapp 40 aktive Mitglieder. «Gerade für Wettbewerbe müssten es jeweils gut 50 Personen sein, sodass wir immer von ausserhalb Leute zuziehen müssen», erklärt Wüest, der Mitglied der sechsköpfigen Steuerungsgruppe ist, welche die Fusion während zweier Jahre inklusive Masterplan vorbereitet hat.

Diese personelle Situation habe bereits vor zehn Jahren zu einem ersten Fusionsanlauf geführt. «Damals waren die Vorbehalte aber noch zu gross und der Leidensdruck zu klein.» Doch mittlerweile sind die letzten Zweifel gefallen.

Mit einer künftigen Besetzung von 70 bis 80 Personen wird der neue Blasmusikverein von Rain zu den wenigen grossen seiner Art im Kanton Luzern gehören. «Damit werden wir auch sehr attraktiv für die künftige musikalische Leitung», sagt Wüest. Bereits jetzt proben die beiden Vereine für ein gemeinsames Konzert am 19., 20. und 21. November 2021. Dann erfolgt der erste gemeinsame Auftritt unter der musikalischen Leitung von Thierry Rau. Zwei weitere Projekte werden folgen, jedes unter anderer musikalischer Leitung, quasi als Testlauf. Nach Abschluss dieser Projekte ist geplant, dass das neue Blasorchester Rain gemeinsam seinen ersten festen Dirigenten wählt. Im Jahr 2023 wird es dann auch eine gemeinsame Uniform und Fahne geben. Wüest sagt schmunzelnd:

«Bis dahin wird man uns halt bei Auftritten in Konzerten und auf der Strasse optisch unsere unterschiedliche Vergangenheit noch ansehen.»