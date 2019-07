Blue- Balls-Künstler Dermot Kennedy sagt Shows ab

Der Künstler Dermot Kennedy wird nicht am diesjährigen Blue Balls auftreten können. Schuld daran sind gesundheitliche Probleme.

Stefanie Geske

Hat gesundheitliche Probleme mit seiner Stimme: Dermot Kennedy. (Bild: Blueballs.ch)

Weil seine Stimme zurzeit nicht so funktioniert, wie sie soll, muss Dermot Kennedy seinen Auftritt am Blue Balls Festival absagen. Das teilt das Festival am Donnerstagabend mit.

Betroffen ist die Support Show von Tom Grennan vom 26 Juli. Sämtliche Tickets können gemäss Festival an dem gleichen Ort, wo sie gekauft wurden auch wieder retourniert werden.