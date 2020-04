Blue Balls Festival ist wegen Coronavirus abgesagt Das Blue Balls Festival, das vom 17. bis 25. Juli 2020 in Luzern hätte stattfinden sollen, ist abgesagt. 16.04.2020, 18.14 Uhr

(spe) Der Verein Luzerner Blues Session müsse aufgrund der Covid-19-Situation und des weltweiten Ausnahmezustandes das Festival wegen höherer Gewalt absagen, heisst es in einer Medienmitteilung des Veranstalters. «Wir bedauern sehr, dass es nicht mehr in unserer Macht steht, das Blue Balls Festival vom 17. bis 25. Juli 2020 stattfinden zu lassen», so der Verein. Tickets werden zurückerstattet.