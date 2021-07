Söhne Mannheims am Blue Balls

Blue Balls Langersehntes Comeback – Söhne Mannheims spielen an der Abschlussnacht Am 30. Juli treten die Söhne Mannheims im KKL im Rahmen des Blue Balls Festivals auf. 31.07.2021, 10.17 Uhr

Die Söhne Mannheims kommen ans Blue Balls. Bild: Blue Balls Music (31. Juli 2021)

Das multikulturelle Musikerkollektiv kommt diesen Sommer mit neuen Stimmen exklusiv in die Schweiz und feiert mit 12-köpfiger Band sein Comeback, wie Blue Balls Music in einer Mitteilung schreibt. Dieser Auftritt findet am 30. Juli, also in der Abschlussnacht, im Luzerner Saal des KKL statt. (rad)