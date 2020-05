Blumen statt Autos: Bei der Mall of Switzerland gibt es keine zusätzlichen Ausweichparkplätze Die Gemeinde Ebikon heisst die Einsprache des VCS Luzern gut und ordnet die Umwandlung des betreffenden Kiesplatzes in eine Blumenwiese an. 04.05.2020, 09.19 Uhr

So präsentierte sich das Shoppingcenter Mall of Switzerland im Sommer 2018. Künftig soll es um das Einkaufszentrum grüner sein, bestimmte Ebikon.

Dominik Wunderli (Ebikon, 11. Juli 2018)

(dvm) An Spitzentagen wie Black Friday oder Weihnachten kommt das Parkhaus des Shoppingcenters Mall of Switzerland in Ebikon an den Anschlag. Deshalb wollte das Shoppingcenter über 80 zusätzliche Ausweichparkplätze erstellen. Zudem hätte die Mall den Platz auch als temporäre Verkaufsfläche nutzen wollen. Diesen Plänen erteilt die Gemeinde Ebikon jetzt eine Abfuhr, wie die Luzerner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) in einer Mitteilung schreibt. Die Einsprache des VCS Luzern wird gutgeheissen, das Baugesuch für Parkplätze und Verkaufsfläche abgelehnt.

«Die Nutzung des Baufelds 5 als Ausweichparkplatz widerspricht sowohl den Bebauungsplanvorschriften als auch dem behördenverbindlichen Gesamtverkehrskonzept Luzern Ost», begründet die Gemeinde ihren Entscheid, wie der VCS Luzern ausführt. Zwar wäre es möglich gewesen, bei Vorliegen «ausserordentlicher Verhältnisse» Ausnahmen zu bewilligen, darauf stieg die Gemeinde nach einer umfassenden Interessenabwägung aber nicht ein: «Die Erstellung von temporären Ausweichparkplätzen auf dem Baufeld 5 wird als nicht zwingend erforderlich erachtet.»

Ebikon folge im Entscheid unter anderem der Argumentation des Verkehrsclubs, wonach mehr Parkplätze mehr Verkehr verursachten, so der VCS Luzern weiter. Die Mall hingegen hatte im Verfahren behauptet, dass die zusätzlichen Parkplätze vielmehr «zu einer Verkehrsentlastung» führen würden. Ebikon habe sich nicht täuschen lassen. Die Schaffung neuer Parkplätze bedeuteten «zusätzliche Möglichkeiten für den motorisierten Individualverkehr (MIV)», heisst es im Entscheid.

Mall muss den Kiesplatz zurückbauen

«Damit das Verlagerungspotenzial auf den Langsamverkehr und den ÖV jedoch ausgeschöpft werden kann, sind einschränkende Massnahmen beim MIV wie Parkplatzreglemente und fördernde Massnahmen beim ÖV und Langsamverkehr notwendig», schreibt die Gemeinde Ebikon. Und zwar flächendeckend, im öffentlichen wie privaten Raum, wie der VCS Luzern betont. Die Reglemente sollen die Rechtsgrundlage für «restriktive Parkplatzbewilligungen» bilden, «mit dem Ziel, die Pflichtparkplatz-Zahlen zu senken.» Da diese Reglemente bisher noch nicht existierten, würden deshalb in Bebauungs- und Gestaltungsplänen unter anderem die Zahl der Parkfelder «auf ein geringstmögliches zweckmässiges Angebot reduziert». Die Erstellung von zusätzlichen Ausweichparkplätzen in der Mall würde diesen Zielen zuwider laufen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Geklärt sei mit dem Entscheid nun auch, wie viele Parkplätze in der Mall of Switzerland überhaupt bewilligt worden sind, schreibt der VCS Luzern weiter. «Nämlich weniger als vom Shoppingcenter angenommen.» Die Mall habe bisher stets behauptet, dass sie Anspruch auf 1828 Parkplätze habe. Dies sei falsch: Bewilligt seien nur 1760 Parkplätze, so die Gemeinde Ebikon. Und so viele seien auch erstellt worden.

Jetzt muss die Mall of Switzerland den bestehenden Kiesplatz gemäss rechtskräftiger Baubewilligung zurückbauen. Wörtlich heisst es im Entscheid der Gemeinde Ebikon: «Der bestehende Kiesplatz ist bis spätestens 4 Monate nach Rechtskraft des vorliegenden Entscheids in eine Blumenwiese zu verwandeln».

Die Mall of Switzerland hat die Möglichkeit, den Entscheid innerhalb von 20 Tagen vor dem Kantonsgericht anzufechten.