Pumptrack: Die ersten Schweizer Meisterschaften in Schüpfheim

BMX Spektakuläre Rennen in Schüpfheim: Bei den ersten Schweizer Meisterschaften im Pumptrack gilt es, stets in Schwung zu bleiben In Schüpfheim werden die ersten Schweizer-Meister-Titel im Pumptrack vergeben. Dazu braucht es Mut, Konzentration und perfektes Timing. Jule Seifert 28.09.2021, 05.00 Uhr

Zwischen der Bahnlinie der S4 Luzern–Langnau und der Kleinen Emme liegt der Rollsportpark Schüpfheim mit seinem Pumptrack. Die 242 Meter lange Asphaltstrecke ist eine Wellen-Mulden-Bahn, gespickt mit acht Steilwandkurven.

Wer hier bei einem Rennen gewinnen will, muss die schnellste Rundenzeit fahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen ein Velo mit einer Mindestreifengrösse ohne Klickpedal und einen Helm. Mit der richtigen Technik muss über die rund 40 Wellen beschleunigt werden. Dazu ist perfektes Timing nötig, um das Velo im richtigen Moment mit den Armen und Beinen nach unten zu drücken. Pedaliert wird höchstens vor dem fliegenden Start und dem Übertritt bei der Zeitmessung.



Nadine Aeberhard auf dem Weg zum Titel.

Bild: Patrick Hürlimann (Schüpfheim, 25. September)

In den Steilwandkurven braucht es neben Mut auch Konzentration: Vorausschauendendes Fahren ist essenziell, um nicht aus den eng aufeinanderfolgenden Kurven zu fliegen, aber trotzdem die Geschwindigkeit zu halten.



Wendige BMX-Fahrer dominieren die Rennen

Am vergangenen Samstag treffen sich BMX-Fahrer und Mountainbiker in Schüpfheim zu einer Premiere: Die ersten Schweizer Meisterschaften der Elite und Junioren im Pumptrack werden ausgetragen. In einem internationalen Starterfeld wird zudem um die letzten Startplätze für die WM in Lissabon, die Mitte Oktober stattfindet, gekämpft. Unter den 43 Teilnehmenden des Elitewettbewerbs dominieren die wendigen BMX-Racer. Gegen ihre Schnelligkeit können auch der belgische Cross-Country-Meister oder die Mountainbiker aus Frankreich nichts ausrichten. Auf dem Rennprogramm stehen zunächst zwei Qualifikationsläufe für die Top 32 der Männer und die Top-4-Läufe der Frauen. Ausserdem dient das beste Resultat der beiden Zeitläufe zur Vergabe der nationalen Titel im Pumptrack.

Die beiden Pumptrack-Vizeweltmeister von 2019, Nadine Aeberhard und Tristan Borel, gewinnen bei schönstem Wetter die Schweizer Meisterschaften.

Die ersten Schweizer Meister im Pumptrack posieren für das Siegerfoto.



Bild: Patrick Hürlimann (Schüpfheim, 25. September 2021)

Beide fahren Pumptrack zum Spass, ihr Hauptfokus gilt dem BMX-Race. In der olympischen Disziplin ist die 19-jährige Aeberhard aktuelle U23-Europameisterin, sie will an den Olympischen Spielen 2024 in Paris dabei sein. In ihrer ersten Pumptrack-Saison wurde sie direkt WM-Zweite. Seit sie 5 Jahre alt ist, fährt die Bernerin BMX. Sie freut sich über den Titel:

«Es ist cool, dass ich die Allererste bin, die die Schweizer Meisterschaft gewinnen konnte.»



Tristan Borel wird seiner Favoritenrolle gerecht

Es sei etwas Besonderes, die nationalen Meisterschaften zu gewinnen, sagt auch Borel aus Lausanne, nachdem die Disziplin erst 2019 vom internationalen Radsportverband UCI anerkannt worden ist. Borel war bereits mit 4 Jahren mit dem BMX unterwegs. Er sagt: «Pumptrackfahren ist für jedes Niveau geeignet. Es macht auch Spass, wenn man nicht so schnell unterwegs ist. Man kann auch als Einsteiger den Schwung, den Flow auf der Strecke spüren.» Borel wird seiner Favoritenrolle auch im weiteren Verlauf des Rennens gerecht. Er setzt sich in den vier K.-o.-Runden der WM-Qualifikation durch und gewinnt den grossen Final. Bei den meisten Fahrern schmerzen die Oberarme, die Beine sind müde. Der 19-jährige Borel teilt die Kräfte richtig ein: Er fährt im letzten Rennen die Tagesbestzeit und reist mit grossen Ambitionen zur WM nach Portugal:

«Mein Ziel ist es meinen Vizemeistertitel zu verteidigen und vielleicht dieses Jahr zu gewinnen.»

Nachdem Christa von Niederhäusern den Schweizer Meistertitel bei den Frauen knapp verpasst hat, gewinnt die Weltmeisterin von 2018 und WM-Dritte von 2019 in der WM-Quali und sicherte sich das Ticket nach Lissabon.



Die Schweizerin Eloise Donzallaz in einer Steilwandkurve.

(Bild: Patrick Hürlimann, Schüpfheim, 25. September 2021)

Glückliche Zuschauer und Organisatoren

Den Event im Rollsportpark nutzen viele Familien als Ausflugsziel, Kollegen auf der Strecke werden mit dem Megafon anfeuert. Auf der Dachterrasse des Kiosks überzeugt nicht nur das Bergpanorama, die Zuschauerinnen und Zuschauer geniessen auch die beste Sicht auf das Geschehen. Bruno Wüthrich aus Langnau sagt:

«Es ist super, was die Fahrer hier bieten.»

Normalerweise fahren seine Kinder im Rollsportpark, er selbst habe zu viel Angst, den Pumptrack selbst auszuprobieren.

Für zusätzliche Stimmung sorgen die Musik eines DJ und der Kommentator, der die Fahrerinnen und Fahrer ankündigt. Auch die Showeinlage der BMX-Freestyler begeistert das Publikum. Am Ende der Läufe werden die Fahrer von den Fans abgeklatscht und um Autogramme gebeten. Die Organisatoren zeigen sich zufrieden mit dem Wochenende. An beiden Tagen seien jeweils rund 450 Zuschauer vor Ort gewesen, sagt Tom Felder vom Organisationskomitee. Ob sich der Anlass auch finanziell gelohnt hat, muss noch eruiert werden. Besonders die Junioren zeigten mit einem grossen Fahrerfeld, dass die Disziplin Pumptrack beliebt ist. Felder sagt: «Vielleicht kommt der Event in ein paar Jahren wieder nach Schüpfheim.»



Ranglisten: moto-sheets.com. Den Pumptrack in Ihrer Nähe finden Sie auf pumptrack.com.