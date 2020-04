Bodum-Villa in Luzern erneut von der Gruppe «Gundula» besetzt Besetzer haben erneut Joergen Bodums Villa an der Obergrundstrasse besetzt. Die Stadtluzerner Baudirektorin sowie Bodum selber wurden laut den Aktivisten informiert. 16.04.2020, 07.55 Uhr

Dieses Haus an der Obergrundstrasse 101 wurde besetzt.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. April 2020)

(zim/rem) In der Nacht auf Donnerstag sei das Haus an der Obergrundstrasse 101 «geöffnet, gelüftet und besetzt» worden, schreiben die Besetzer in einer Mitteilung. «Während die Villa mit der Hausnummer 99 nicht mehr betretbar ist, scheint die Villa 101 noch nicht ganz verloren», teilt die Gruppe Gundula weiter.

Joergen Bodum, der laut Grundbuch als Besitzer der Gebäude an der Obergrundstrasse eingetragen ist, wurde per Brief über die veränderte Lage ins Bild gesetzt. Laut den Besetzern nimmt er seine Verantwortung, den beiden Gebäude Sorge zu tragen, nicht wahr.

Auch die Stadtluzerner Baudirektorin Manuela Jost wurde per Brief informiert. Die Luzerner Polizei hingegen wurde nicht offiziell über die Besetzung in Kenntnis gesetzt.

Es ist nicht die erste Besetzung der Bodum-Villen. Zum Zankapfel geworden war vor allem das Gebäude an der Obergrundstrasse 99. Seine Fassade bröckelt ab, der Garten ist überwuchert, das offenbar undichte Dach ist nur lose mit Plastik abgedeckt. Ein Architekt sagte gegenüber unserer Zeitung, dass der Besitzer seine Villa offenbar bewusst verlottern lasse. Das Gebäude sei Teil eines schützenswerten Ensembles von Bauten aus der Jugend- oder Heimatstil-Epoche.

Der Eigentümer will das aus dem 19. Jahrhundert stammende Gebäude abreissen und durch einen Neubau ersetzen. Laut Bodum Invest liege dafür eine rechtskräftige Baubewilligung für den Umbau und die Sanierung vor. Die Stadtluzerner Baudirektion ist nicht grundsätzlich dagegen. Nur: Über die Art des Neubaus ist man sich uneinig.

