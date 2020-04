«Bodum»-Villen haben einen neuen Besitzer Das Luzerner Immobilien- und Architekturunternehmen Romano & Christen hat die beiden Villen an der Obergrundstrasse 99 und 101 in Luzern gekauft. In einem der beiden Häuser will die Firma ihren neuen Hauptsitz einrichten. 16.04.2020, 17.54 Uhr

Das Haus an der Obergrundstrasse 101 in Luzern wurde in der Nacht auf Donnerstag besetzt.

Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 16. April 2020

(spe) In der Nacht auf Donnerstag wurde eine der beiden Stadtvillen an der Obergrundstrasse erneut von der Gruppe Gundula besetzt. Was die Besetzer nicht wussten: Die Bodum Land Obergrund AG hat die Stadtvillen an der Obergrundstrasse 99 und 101 in Luzern an das Architekturunternehmen Romano & Christen verkauft. Dies gibt der neue Besitzer in einer Medienmitteilung bekannt. Das Architekturunternehmen mit heutigem Hauptsitz an der Horwerstrasse plane, zukünftig in eines der Häuser zu ziehen.

«Wir brauchen zunehmend mehr Platz in unserem Hauptsitz. Da kommt uns so eine Stadtvilla sehr gelegen», wird Markus Romano zitiert. Der projektierte Umbau und die Sanierung der Villa an der Obergrundstrasse 101 sollen gemäss Romano & Christen in absehbarer Zeit umgesetzt werden. Für den Umbau und die Sanierung dieses Hauses liege seit einiger Zeit eine rechtskräftige Baubewilligung vor. Bezüglich der Sanierung oder Ersatzbaus der zweiten Villa sei man überzeugt, einen gangbaren Weg mit der Stadt zu finden.

Auch die neuen Eigentümer würden keine Hausbesetzung oder sonstige unberechtigte Begehung der Liegenschaft tolerieren, heisst es weiter. Auf die laufenden Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit früheren Straftaten von Hausbesetzern oder Dritten habe der Wechsel der Eigentümerin keinen Einfluss.

Alles anzeigen