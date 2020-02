Böögge-Rätschete: Die abgestorbenen Bäume auf dem Stadtplatz und die Parkplätze bekommen ihr Fett weg Von 5G-Antennen bis zum Stadthaus. An der 46. Böögge-Rätschete mangelte es den Mitwirkenden wahrlich nicht an aktuellen Themen, um darüber zu frotzeln. Stefanie Geske 21.02.2020, 22.15 Uhr

Es wurde jede Menge «Fadegrades» am traditionellen Krienser Fasnachtsanlass im Kulturquadrat Schappe serviert. Eröffnet wurde der närrische Reigen am Freitagabend vom Chrienbachfischer im Kulturquadrat Schappe in Kriens. Mit gespitzten Ohren lauschten die Fasnächtler inklusive Gallivater Hugo Herzog mit Gallimutter Lucette Oggier und seinem Gefolge all dem, was da zwei Stunden ans fasnächtliche Licht gezerrt wurde.