Kommentar Bonzanigo nicht mehr in der Stadtluzerner SVP – ein logischer Parteiausschluss Wer gegen den Willen seiner Partei als Kandidat antritt und es dem Vorstand nicht einmal mitteilt, hat das Vertrauen verspielt. Letzterer macht bei dem Ganzen allerdings auch nicht die beste Figur. Roman Hodel 19.04.2020, 21.01 Uhr

Roman Hodel. (Bild: Dominik Wunderli)

So überraschend der Stadtluzerner SVP-Stadtratskandidat Silvio Bonzanigo vergangene Woche bekanntgegeben hatte, im zweiten Wahlgang am 28. Juni doch nochmals anzutreten – gegen den Willen seiner Partei –, so wenig überraschend hat die SVP ihn am Wochenende nun aus der Partei und der Fraktion geworfen.