Porträt Bootsflüchtling schliesst Malerlehre mit Top-Note ab: «Ich bin einfach dankbar, dass ich die Chance habe, eine Zukunft aufzubauen.» Sechs Jahre nach seiner Flucht aus Eritrea hat Abel Dejen (22) seine Ausbildung zum Malerpraktiker in Adligenswil trotz sprachlicher Barrieren mit einer der besten Noten abgeschlossen. Sophie Küsterling 28.08.2020, 05.00 Uhr

Abel Dejen war 16 Jahre alt, als er 2014 in die Schweiz kam. Hinter ihm lag eine einjährige Flucht aus Eritrea. Eigentlich hätte er zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder flüchten sollen, doch diese wurden an der Grenze zu Äthiopien erwischt. Nur ihm gelang es, in das Nachbarland zu fliehen. Von dort aus führte ihn sein Weg durch die Sahara nach Libyen, wo er mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer setzte und schliesslich in Italien an Land kam. Grund für die Flucht waren der unbegrenzte National- und Militärdienst in Eritrea, den die UNO als Sklaverei und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und die geringen Zukunftschancen, die das Land bietet.